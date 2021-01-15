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想嚇人或炫耀？南佛州居民開戰車兜風 鄰居議論紛紛

編譯周辰陽／即時報導
美國佛州棕櫚灣村一位居民光天化日之下開戰車上街兜風，讓鄰居們議論紛紛。有人就認為當下時機敏感，把戰車開上街只會讓人擔心害怕。畫面翻攝：YouTube/CBS Miami
美國佛州棕櫚灣村一位居民光天化日之下開戰車上街兜風，讓鄰居們議論紛紛。有人就認為當下時機敏感，把戰車開上街只會讓人擔心害怕。畫面翻攝：YouTube/CBS Miami

美國南佛州一處向來寧靜的社區近日發生居民光天化日之下開戰車上街兜風，儘管此舉沒有違反法律，鄰居們仍舊議論紛紛。有人就認為當下時機敏感，把戰車開上街只會讓人擔心害怕。

CBSMiami報導，此事發生在邁阿密達德郡的棕櫚灣村（Palmetto Bay, FL）。從爆料影片可見，那一輛戰車先停在馬路上，隨後就發動引擎。當戰車在目擊者面前疾駛而過時，還可見到有人就坐在砲塔旁邊。

影片來源：YouTube

據報這一輛英製戰車屬於一位當地居民，狀似豪宅的住處卻大門深鎖。隨著戰車上街消息傳遍社群媒體，前來採訪的記者卻只看到保全乘車到大門拿包裹與郡警局車輛駛入。當記者按門鈴說明來意，卻被告知屋內沒有人想談論此事。

儘管部分居民感到困惑，也質疑開戰車兜風是否合法，但法律規定，只要槍砲失去作用，車主就能把戰車開上街。即便如此，一位當地居民還是認為，「在大多數情況下，這起碼可說是不太尋常。考慮到目前的政局，還是讓人蠻擔心的。」

在棕櫚灣村住上近30年的居民岡薩雷茲（John Gonzalez）則說，「他的目的是什麼，要嚇人、還是只想炫耀。我覺得大概只是要炫耀，但我不能贊同，如果有人發起公投，我會投反對票。」

記者指村政府有派人到現場查看，對戰車開過而遭到破壞的人行道邊欄拍照存證。官方將調查戰車車主是否遵守一切法規，所造成的一切毀損也會向上呈報，讓邁阿密達德郡政府決定是否要求車主出錢修好。

英國每日鏡報從影像研判，這輛戰車可能是英式FV107彎刀（FV107 Scimitar）裝甲偵查車或FV101天蠍（FV101 Scorpion）裝甲偵察車。儘管美軍從未採用，但曾出口到許多國家。CBSMiami記者查證網路也發現，確實有網站標售戰車，定價約在幾百美元到幾千美元。

美國佛州棕櫚灣村一位居民光天化日之下開戰車上街兜風，讓鄰居們議論紛紛。一位住在當...
美國佛州棕櫚灣村一位居民光天化日之下開戰車上街兜風，讓鄰居們議論紛紛。一位住在當地近30年的居民覺得車主的目的大概只是想要炫耀，但是他不能贊同。畫面翻攝：YouTube/CBS Miami

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