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期末考前1小時浴室門被鎖死 她「鑽狗洞」脫困

編譯中心 / 綜合報導
女大生表示，其實她很糾結是否要從通風口鑽出去，最後還是下定決心穿過，為了期末考試。(取材自Dcard)
女大生表示，其實她很糾結是否要從通風口鑽出去，最後還是下定決心穿過，為了期末考試。(取材自Dcard)

以後上廁所帶手機比較保險台灣一名女大生發文表示，11日是學校期末考的大日子，她為此凌晨起床讀書，並打算洗完澡去教室應考，沒想到洗完澡後卻困在廁所，「我瘋狂扭轉門把，結果門把就脫落了」，萬念俱灰的她，最後選擇從門下通風口鑽出，整個過程引發網友討論，許多人表示「我也爬過那個洞」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，為了學校期末考，她凌晨4點就起床讀書，準備洗完澡就去教室考試，但萬萬沒想到，洗完澡要開廁所門把的那一瞬間，竟然被鎖死了，「上週五我就發現浴室的門有點難轉開，我請房仲請工人來修，因此這幾天我上廁所都不會讓門完全關上，沒想到我竟然在考前一小時被我的門衝康（扯後腿）」。

原PO無奈地說道，教授不會相信她是因為被鎖在廁所才缺考，原PO越想越悲觀，「當時我沒帶手機，而且又一個人住，萬一困在廁所應該沒人會發現我」。接著她開始扭轉門把，沒想到門把脫落，她更試著把手指伸進門縫把整個門搬開，也以失敗收場。

原PO表示，當下盯著廁所門下的通風口好久，內心很糾結是否真的要從這裡鑽出去，最後還是下定決心穿過，因為期末考試佔總成績35%，「就是這35%值得我赴湯蹈火」。所幸原PO最後順利脫困，她也透露衣服太厚，一度被卡在門中間，但經歷過這次冒險，也決定開始減肥。

貼文一出，立刻引起網友留言，「看一下發現我的浴室門沒有這個洞，真的不能關了」、「我的天啊，辛苦妳了，但好好笑，幸好還有那個狗洞欸，不然怎麼辦啊」、「我小時候被鎖在裡面，就是從下面那狗洞出來的」、「我也爬過那個洞欸」、「我以前也遇過，直接狂踹門用身體撞開，從來沒想過鑽洞」。

一名女大生表示，自己期末考第一天就困在廁所內，最後靠著鑽門下的「狗洞順利脫困」，...
一名女大生表示，自己期末考第一天就困在廁所內，最後靠著鑽門下的「狗洞順利脫困」，還呼籲其他網友以後上廁所要記得帶手機。(取材自Dcard)

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