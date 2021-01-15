企鵝飛起來了？ 神奇攝影照引網讚：可愛看不膩

一位日本網友在逛池袋陽光水族館時，拍下彷彿企鵝在空中飛翔的照片。(取材自推特)

企鵝雖然有翅膀，卻不像其他鳥禽類動物一樣能拍動翅膀在空中飛翔。不過最近有日本 網友，透過高超的攝影 技巧，成功將水族館中悠游的企鵝，拍成像是在天空中飛的模樣。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位twitter網友「空白寺」日前PO文，表示「池袋的企鵝真的在空中飛呢」，並分享四張他在拍到的企鵝照。照片中的企鵝，與背景對比呈現下來，彷彿真的穿梭在城市飛行一樣。

當然，這並不是企鵝真的飛上了天。這些照片其實是在池袋的「陽光水族館」所拍攝。由於水槽乾淨清澈，企鵝在水中的樣子，就像是悠遊在背景的城市中，因此網友靈機一動，等待沒有水波的時機按下快門，就拍出了像是「企鵝在飛」般的照片。

這樣有趣的畫面，也引來許多網友關注，表示「原來如此，企鵝會飛呢」、「看起來也像都市被水淹沒，企鵝在之中悠游」、「在空中游泳 ，在海中飛翔」、「陽光水族館真的很棒啊」、「太可愛啦好喜歡，怎麼看都不會膩」、「好想去看啊」。