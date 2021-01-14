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這個和尚太帥了！188公分男模落髮出家

編譯中心／綜合報導
緬甸男模Paing Takhon在元旦許下新年新希望「出家10天」，和尚造型依舊帥氣，讓他追蹤者迅速暴增。（取材自Instagram）
緬甸男模Paing Takhon在元旦許下新年新希望「出家10天」，和尚造型依舊帥氣，讓他追蹤者迅速暴增。（取材自Instagram）

印象中的和尚都是慈眉善目，吃齋唸佛，這個和尚有顏值有身材，完全顛覆你三觀。覺得他很眼熟嗎？這位帥哥叫Paing Takhon，是緬甸富二代、當紅演員兼模特兒，他在元旦許下新年新希望「出家10天」，有網友分享他的頭帥照，網友紛紛表示「想出家了」。

Paing Takhon目前24歲，在Instagram上擁有近90萬粉絲，身高188公分的他，有著超多刺青、結實腹肌和逆天大長腿。他在2014年出道成為模特兒，目前是OPPO手機的代言人，也是第一位走上維多利亞的秘密秀場的緬甸模特兒，帥氣的模樣撞臉許多亞洲帥哥，包括始源、王陽明、木村拓哉、還曾被譽為「狂野版金秀賢」，多才多藝的他，2019年時還被《緬甸時報》選為十大演員之一。

緬甸男模Paing Takhon愛動物，他的ig有許多動物照片和影片。（取材自I...
緬甸男模Paing Takhon愛動物，他的ig有許多動物照片和影片。（取材自Instagram）

Paing Takhon的Instagram不僅有帥照，還有許多他跟貓狗的合照，可以看出他是一個愛動物的男人，對毛小孩總露出無限寵溺的神情，帥哥加動物，魅力真的讓人無法擋。

看完Paing Takhon的帥照，網友口水直流，「看到長髮直接被驚艷了，超帥耶」、「各位抱歉我先出家一步」、「肌肉好讚，這個我可以！」「帥到我這個直男都排卵了」、「出家後更帥了」。

身高188公分的Paing Takhon，有著超多刺青、結實腹肌和逆天大長腿。（...
身高188公分的Paing Takhon，有著超多刺青、結實腹肌和逆天大長腿。（取材自Instagram）

緬甸 肌肉 手機

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