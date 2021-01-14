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為找回走失愛貓 前軍人竟全副武裝闖動物收容所

編譯周辰陽／即時報導
44歲的澳洲前軍人惠特曼為領回走失愛貓，11日晚間全副武裝硬闖動物收容所，持槍威脅威脅保育員，儘管他兩手空空地離開，隔天早上卻又再度現身，就是要把貓帶回家，被到場搜查的刑警逮捕，並被法官裁定不得交保。(翻攝：澳廣)
44歲的澳洲前軍人惠特曼為領回走失愛貓，11日晚間全副武裝硬闖動物收容所，持槍威脅威脅保育員，儘管他兩手空空地離開，隔天早上卻又再度現身，就是要把貓帶回家，被到場搜查的刑警逮捕，並被法官裁定不得交保。(翻攝：澳廣)

澳洲11日發生一名前軍人為找回愛貓，竟全副武裝硬闖動物收容所，還持槍威脅保育員。儘管他兩手空空地離開，隔天早上卻又再度現身，就是要把貓帶回家，並被到場搜查的刑警逮捕。法官13日裁定不准交保，要他留在監獄候審。

澳媒報導，這名男子是44歲的惠特曼（Tony Wittmann），11日下午5時50分打電話到墨爾本郊區的一處動物收容所，想找10個鐘頭前走失的貓，得知貓的確就在那邊，但收容所晚間6時就關門，因此預約隔天領貓。

不過，惠特曼晚間8時半卻開車到收容所，接著回家規劃強行闖入以帶走貓。警方指他「整理好全軍事風格的特警服裝」，拿出「一把大型突擊步槍式電池驅動水彈槍」，於晚間10時20分重回收容所。在他強行闖入約10分鐘後，收容所的一位保育員開車抵達，就見到槍口對準自己。

據報惠特曼先語出威脅「照我說的做、把我的話聽清楚，我就不會傷害妳」，接著就押著被害人進入收容所，不停要求她交代貓的收容地點。在這段期間，惠特曼的手指一直搭在扳機上。最後，他強迫受害人跪下，把手放到頭後面，用束帶綁起來，隨後又恐嚇「我現在要關門了，要是我看到妳，我就開槍打妳。」

等到惠特曼離開，被害人就聯絡上司報警。惠特曼則扔掉全部的特警裝備，隔天早上仍按約定赴收容所，拿出身分證以領貓，還向正在調查的刑警坦白自己「前一晚試圖拿回自己的貓」，並允許警方搜車與拍照存證。

據報惠特曼因表現不佳退伍，現在是3名小孩的父親，13日出庭應訊時，自陳服役期間患有創傷後壓力症候群（PTSD），有時沒考慮後果就採取行動，「愛貓與仰賴貓的支持」，還指貓多次「把他從崩潰邊緣帶回來」，但法官認為他拿槍、犯行重大，交保可能為社區帶來其他傷害，因此裁定還押，等候4月受審。

澳洲 監獄

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