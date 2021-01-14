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連續寒流！上消化道出血病人增 醫師：有症狀快就醫

記者游振昇／台中報導
台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師張歐高奇執行內視鏡治療。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院肝膽腸胃科醫師張歐高奇執行內視鏡治療。圖／台中慈濟醫院提供

寒流不斷，許多人都注意要保暖防止心血管出問題，台灣台中慈濟醫院肝膽腸胃科張歐高奇醫師提醒，不只心血管，臨床已經發現，上消化道出血而接受緊急胃鏡治療的病人也跟著寒流而變多。

醫師張歐高奇表示，門診許久未見的老病人在幾波寒流中出現在急診，緊急接受胃鏡處理的個案增加，尤其是原本胃或十二指腸潰瘍的病人，惡化成上消化道出血情形越來越多，他說低溫環境下，因為體內多種內分泌激素分泌異常，導致血管收縮，使胃酸分泌增多，導致消化性潰瘍面加大、加深，侵蝕周圍的血管，就出現胃或十二指腸潰瘍出血。

一名85歲老翁長期背痛及腰痛，平時服用止痛藥治療，這波寒流來襲，一天清晨上廁所突然解了大量黑便，同時出現頭暈症狀，家屬緊急送到醫院急診，醫師評估檢查發現是上消化道出血，緊急經過內視鏡處置後才恢復。

張歐高奇指出，病人出現上消化道出血的症狀，常以解黑色大便表現；更大量出血時，大便會呈現暗紅色，有時會嘔吐出鮮血或咖啡色渣物質；也有病人伴隨出現頭暈、心跳變快、臉色蒼白、四肢冰冷、冒冷汗、呼吸困難等情況。

治療上消化道出血病人主要以藥物治療和內視鏡治療為主，張歐高奇表示，依不同出血部位及原因，內視鏡可以進行注射血管收縮劑、電燒止血、機械性壓迫止血法（如內視鏡止血夾）、血管結紮，或進行血管攝影的栓塞治療，到最後的手術治療，都依據病人狀況採取不同處理。

他提醒老年人、服用消炎止痛藥物病人、長期服用抗凝血藥物的病人、長期酗酒、肝硬化及洗腎病人、幽門桿菌感染及之前有過潰瘍病史的人，都是上消化道因天冷而出血的高危險群；他也呼籲，屬於高危險群的人一定要做好保暖，避免酒、咖啡、濃茶、辛辣等刺激性飲食；平時保持充足的睡眠、勿熬夜；盡量紓解工作壓力，避免三餐不定時及暴飲暴食，並少吃不必要的止痛藥，降低出血危機，如出現消化道出血症狀，務必早就醫。

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