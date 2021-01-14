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1小時排尿4次！間質性膀胱炎女性患病較男性高出15倍

記者黃惠群／台北報導
35歲陳小姐自我要求高，事事要求完美，在金融業工作多年有憋尿習慣，近年飽受頻尿、膀胱痠痛的困擾，1小時最多跑6趟廁所，夜間也不得好眠。年底的業績壓力更讓她的症狀變本加厲，嚴重影響生活及工作品質，讓她苦不堪言，就醫檢查後發現罹患間質性膀胱炎。示意圖。圖／ingimage
35歲陳小姐自我要求高，事事要求完美，在金融業工作多年有憋尿習慣，近年飽受頻尿、膀胱痠痛的困擾，1小時最多跑6趟廁所，夜間也不得好眠。年底的業績壓力更讓她的症狀變本加厲，嚴重影響生活及工作品質，讓她苦不堪言，就醫檢查後發現罹患間質性膀胱炎。示意圖。圖／ingimage

35歲陳小姐自我要求高，事事要求完美，在金融業工作多年有憋尿習慣，曾患細菌性膀胱炎；近年飽受頻尿、膀胱痠痛的困擾，1小時最多跑6趟廁所，夜間也不得好眠。年底的業績壓力更讓她的症狀變本加厲，嚴重影響生活及工作品質，讓她苦不堪言，遂就醫檢查發現為間質性膀胱炎。

陳小姐就診後吃了抗生素約一年仍未改善，遂轉院就醫做功能性檢查，經過2至3個月的治療後，從1小時要跑廁所4至6次，到現在已可爬山2小時。

台灣書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，間質性膀胱炎好發於30到60歲的女性，臨床上女性患病機率較男性高出15至20倍，頻尿、尿急、夜尿、下腹疼痛是最常見的症狀；當恥骨上膀胱區痠疼難耐、脹痛長達三個月以上，合併有頻尿、急尿感與夜尿次數增多等情形，建議至泌尿科接受進一步檢查。

張雲筑說，間質性膀胱炎種種不適症狀來自於膀胱壁的慢性病變，包括黏膜層的損傷、組織中肥大細胞聚集、神經傳導途徑異常放大疼痛訊號。每當漲尿或憋尿時疼痛加倍，疼痛的位置在下腹部恥骨上方，排尿後疼痛會減輕，為緩解疼痛感只好常常跑廁所，但也相對帶來工作及生活上的不便。

診斷部分，張雲筑表示，間質性膀胱炎需排除急性細菌性膀胱炎、尿路結石、膀胱腫瘤或膀胱過動症等泌尿道疾病，藉由系統性的問診與檢查，才能找出真正的病因；依自身門診觀察來看，每10名患者有5人罹患細菌性膀胱炎，3人有結石等問題，2人有間質性膀胱炎，其餘可能是有漏尿等情況的患者。

張雲筑指出，間質性膀胱炎確切的病生理機轉仍未明朗，研究顯示可能與長期身心壓力、焦慮，或本身有過敏、免疫方面疾病相關，患者應盡量維持身心的平衡，過度緊張擔憂反而加重病情。

治療方面，張雲筑表示，間質性膀胱炎的治療是多面向的，首先是生活習慣及飲食的調整，養成規律作息，避免刺激性或添加物過多的食品，減少咖啡因及酒精的攝取，調節身心壓力，並配合醫師用藥治療。

張雲筑舉例，「膀胱水擴張」治療方法同時具有診斷及治療間質性膀胱炎的效果，以內視鏡檢查膀胱是否有傷口，並將傷口擴張誘發癒合。

張雲筑表示，倘傷口明顯則以膀胱藥物灌注治療或物理治療。病況嚴重的患者因膀胱反覆發炎結疤而嚴重萎縮，需考慮手術治療。

張雲筑提醒，菸酒、吃炸物、甜食、醃漬物等會讓交感身經系統更不穩定，應盡量避免，可生活中可藉瑜伽、打坐等活動調節壓力；臨床上部分案例起初認為是細菌性膀胱炎而服用抗生素，發現沒有效果後才發現可能是間質性膀胱炎，通常這樣過程就拖了2至3年。

張雲筑指出，間質性膀胱炎容易反覆發作，使患者身心俱疲產生惡性循環的症狀，對患者的生理、心理、社交行為、生活品質都會造成重大的影響。若因膀胱不能忍受，1小時上3至5次廁所，綜合上述症狀超過三個月並排除器質性病灶後，便可能是間質性膀胱炎，建議及早就醫治。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，間質性膀胱炎好發於30到60歲的女性，臨床上女...
書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，間質性膀胱炎好發於30到60歲的女性，臨床上女性患病機率較男性高出15至20倍，頻尿、尿急、夜尿、下腹疼痛是最常見的症狀；當恥骨上膀胱區痠疼難耐、脹痛長達三個月以上，合併有頻尿、急尿感與夜尿次數增多等情形，建議至泌尿科接受檢查。記者黃惠群／攝影

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