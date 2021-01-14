美超猛賽鴿橫渡太平洋達澳洲 卻面臨被撲殺命運

澳洲有名男子去年在自家迎來一隻鴿子，查證後得知牠是從美國而來，不料基於當局對外來物種的嚴格規範，現在這隻鴿子被視為「檢疫破口」恐遭撲殺。（美聯社）

澳洲 有名男子去年在自家迎來一隻鴿子，查證後得知牠是從美國 跨越太平洋而來，熬過1萬3000公里的旅程，不過基於澳洲當局對外來物種的嚴格規範，現在牠被視為「檢疫破口」，恐怕遭到撲殺。

塞利伯德（Kevin Celli-Bird）14日表示，一隻精疲力盡的鴿子去年12月26日飛到位於墨爾本的自家後院，之後就一直待著沒離開，有時還會與本地鴿子並列坐在涼棚上，塞利伯德也會固定餵食並將牠取名為喬（Joe）。

塞利伯德之後發現喬的腿上繫著一條藍絲帶，代表牠是有人養的，後來更輾轉得知喬在去年10月29日美國俄勒岡州的一場賽事中失蹤。專家懷疑，喬是搭上某艘貨船才意外「偷渡」到澳洲。

事件經媒體曝光後，也引來澳洲檢疫及檢查服務處（Australian Quarantine and Inspection Service）的關切。基於澳洲對外來物種的嚴格規範，該部門14日聯絡上塞利伯德、要求他將喬抓起來，並強調「若喬確實是從美國來，可能會帶來鳥類的傳染疾病」。

塞利伯德表示，檢疫部門希望他可以幫忙將喬捉住，但他做不到，因為「只要我靠近牠50公分以內，牠就會跑走」。塞利伯德也透露，檢疫部門目前正考慮與專業捕鳥者合作，將喬「捉拿歸案」。

美國奧克拉荷馬州 的美國鴿子聯盟（American Pigeon Union）之後也證實，喬註冊在阿拉巴馬州蒙哥馬利市的一位飼主名下，塞利伯德曾試圖與其聯絡，但目前仍杳無音訊。