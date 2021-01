西班牙堆雪人比創意 斷臂維納斯已夠像 竟然還有18禁

1820年出土的「斷臂維納斯(Vénus de Milo)」目前收藏於巴黎羅浮宮。(取材自維基百科)

西班牙本周遭遇半世紀以來最大降雪,不過苦中作樂的馬德里居民創意無限,推特 上傳的雪人照片一個比一個精緻,有「斷臂維納斯」(Vénus de Milo),甚至還有看了讓人害羞的18禁雪人。

馬德里有約20至30公分的積雪,為1971年來最多,中央社報導,西班牙國家氣象局(AEMET)稱這是風暴 「菲洛梅娜」(Storm Filomena)引發的「異常,且極有可能是歷史性的」天候。全國多數地區陷入混亂,數以千計的駕駛受困路中。

西班牙警察跟「騎著」摩托車的雪人對話。(取材自微博)

然而,大雪沒擋住當地民眾愛玩的心,堆起的雪人十分有特色。一張「斷臂維納斯」的雪人照在推特瘋傳,其婀娜多姿的模樣跟1820年出土、目前收藏在巴黎羅浮宮的「斷臂維納斯」本尊一模一樣。

西班牙無愧為歐洲藝術之都,馬德里警察 局也來湊熱鬧,一位警察提醒「騎著」摩托車的雪人,不戴安全帽出行可能會被罰款。搞笑歸搞笑,官方po出這張圖是想提醒馬德里市民,大雪謹慎出行,如果實在有要事出門,一定要注意自身及行車安全。

兒童不宜的雪人。(取材自推特)

heavy snow in madrid and it was enough for someone to sculpt venus de milo pic.twitter.com/az5lycHJgh