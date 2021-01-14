菲眾院前議長新政團取名「國會BTS」 粉絲氣瘋喊抵制

韓國天團「防彈少年團」。（路透）

菲律賓眾議院 前議長凱耶塔諾宣布，將與盟友組成新政團「國會BTS」（BTS sa Kongreso），引發南韓天團「防彈少年團」歌迷反彈，要求凱耶塔諾停止消費這個人氣團體。

凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）此舉，讓「防彈少年團」不少歌迷在社群媒體 用「凱耶塔諾停止利用BTS」（#CayetanoStopUsingBTS）主題標籤表達不滿。

網友BTS IS 7寫道：「我覺得現在是要菲律賓粉絲做2022年大選選民登記的時候了。你看，他們利用BTS（想要）獲得我們的選票。讓我們證明他們是錯的。我們不容易上當！我們不允許他們消費我們對BTS的崇拜。我們抵制這種操弄！」

許多歌迷要求其他網友不要讓話題繼續擴散。也有粉絲表示，凱耶塔諾等人正利用「防彈少年團」達成政治目的，「我們必須採取行動」，寫信給經紀公司，阻止政治人物繼續消費這個團體。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，凱耶塔諾今天說，他無意冒犯「防彈少年團」歌迷，但在眾議院過於聚焦政治議題的當下，新政團名稱意思是「國會恢復服務」（Back To Service Congress）。

他表示，政團成員明天將聚會，傳達「如今我們需要的是BTS－同舟共濟、勇敢、服務（Bayanihan, Tapang, Serbisyo）」。

凱耶塔諾說，新政團取名「國會BTS」的反饋不全是負面的。他收到訊息寫道：「歡迎來到BTS ARMY。」

ARMY是防彈少年團粉絲群的名稱。

新聞網站Rappler報導，「國會BTS」跟防彈少年團一樣有7名成員，他們都在去年10月費拉斯柯（Lord Allan Velasco）踢下凱耶塔諾接任菲國眾議院議長後，卸下眾院 重要職務。

菲律賓於2019年5月舉行期中選舉後，由於各方角逐議長寶座，經總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）居中斡旋，各方同意，凱耶塔諾將先擔任15個月議長，再由費拉斯柯接任剩餘21個月的議長。

去年10月，菲國眾議院爆發議長之爭。在凱耶塔諾尚未辭職的情況下，304席眾議員中，186人投票支持費拉斯柯，凱耶塔諾被迫辭職，他的多位盟友也從眾院重要職位落馬。