732棟迪士尼城堡全成廢墟…土耳其「童話鬼鎮」超駭人

Youtuber實際進入建築內部拍攝，一片狼藉的樣子和華麗外裝形成強烈對比。(取材自Youtube)

外觀華麗亮白、有著尖銳塔頂的迪士尼 風格城堡，總容易讓人聯想王子公主般的浪漫情節。光是一棟城堡，就有機會吸引到大量的觀光 客。但就在國外，卻有個聚集數百棟童話風格城堡建築，卻因乏人問津而淪為廢墟。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，喜歡探索世界各地奇妙景點的youtuber「Fearless & Far」，日前訪問一座位於土耳其的「鬼鎮」。此處有著高達732棟如城堡的房屋，還有疑似作為購物中心的巨大建築，本來應該是個讓人踏入就彷彿置身於童話故事般的夢幻小鎮。

然而，2014年開始建造這區的開發商Sarot Group，因受到景氣下滑影響，本來有意置產的阿拉伯買主們紛紛撤資，導致建案不得不中止，Sarot日後更是走向破產 一途，這一大堆歐風城堡就這麼廢棄在這裡。

Fearless & Far團隊走進內部拍攝，發現這些蓋到一半的城堡，裡頭充滿著裸露的鋼筋、長久未整理的斑駁痕跡、尚未裝飾的旋轉樓梯等等，和華麗的外觀形成極大的反差。讓這些看遍世界珍奇的youtuber，也連連驚呼「難以置信」、「在我旅遊生涯，沒看過像這樣的東西」。

網友們見到影片，也表示「好浪費啊！就算是開發公司破產了，沒有其他企業想接手繼續弄嗎」、「感覺像個超大的洗錢計畫」、「這個鬼鎮滿有名的」、「至少也拿來給那些無家可歸的人安置吧」、「感覺會是可疑份子們聚集的場所」。

來源：Fearless & Far頻道