巴西蠟像館「太不像」 網崩潰：黛安娜王妃根本卡蜜拉

英國 媒體「衛報」(Guardian)報導,上周社交平台推特 (Twitter)用戶派克斯頓(David Paxton)分享巴西教堂蠟像館的短片讓網友直呼「太崩潰了!」,至今吸引近36萬人次觀賞,網友Patrick McGee稱這些蠟像嚇得他「下巴都快掉下來。」

「衛報」指出,影片由巴西地方電視台UNITV在6年前拍攝,主持人介紹館藏瑪麗蓮夢露、黛安娜王妃、愛因斯坦、貓王等名人蠟像:「藝術家試圖捕捉每個人的性格和靈魂。看似簡單但是完成如此豐富的細節卻很不容易。」

網友bigdaddypimpilicious疑惑這些蠟像「怎麼跟我印象中的本尊長得不像?」網友leeeecoates也笑說「黛安娜王妃的蠟像做得好像卡蜜拉。」

77歲雕刻家阿瑪科洛(Arlindo Armacollo)表示自己不在意世人的評價:「我如果是為了錢而做,就會很在乎評論,但我創作只是因為我享受其中,而且是為了自己的小鎮而做。人們如果喜歡就來參觀。如果不喜歡就不要來。」

阿瑪科洛唯一的遺憾是孫女很難過大家嘲笑他:「孫女很敏感,甚至哭了,但現在也能微笑以對了。」

網友thisisnotdan肯定藝術家的作品很不錯:「大家的眼光都被世界級藝術作品寵壞了,不完美的作品還是有其魅力。我認為教堂願意支持社區裡的藝術很酷。」

A Brazilian church decided to do its own mini waxwork museum. So the news turned up and did a piece. And now I’ve lost my shit. The commentary really makes it. pic.twitter.com/AHOzmB7TVA