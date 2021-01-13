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巴西蠟像館「太不像」 網崩潰：黛安娜王妃根本卡蜜拉

編譯中心 / 綜合報導
蠟像館裡的黛安娜王妃。(取材自guardian)
蠟像館裡的黛安娜王妃。(取材自guardian)

英國媒體「衛報」（Guardian）報導，上周社交平台推特（Twitter）用戶派克斯頓（David Paxton）分享巴西教堂蠟像館的短片讓網友直呼「太崩潰了！」，至今吸引近36萬人次觀賞，網友Patrick McGee稱這些蠟像嚇得他「下巴都快掉下來。」

「衛報」指出，影片由巴西地方電視台UNITV在6年前拍攝，主持人介紹館藏瑪麗蓮夢露、黛安娜王妃、愛因斯坦、貓王等名人蠟像：「藝術家試圖捕捉每個人的性格和靈魂。看似簡單但是完成如此豐富的細節卻很不容易。」

網友bigdaddypimpilicious疑惑這些蠟像「怎麼跟我印象中的本尊長得不像？」網友leeeecoates也笑說「黛安娜王妃的蠟像做得好像卡蜜拉。」

77歲雕刻家阿瑪科洛（Arlindo Armacollo）表示自己不在意世人的評價：「我如果是為了錢而做，就會很在乎評論，但我創作只是因為我享受其中，而且是為了自己的小鎮而做。人們如果喜歡就來參觀。如果不喜歡就不要來。」

阿瑪科洛唯一的遺憾是孫女很難過大家嘲笑他：「孫女很敏感，甚至哭了，但現在也能微笑以對了。」

網友thisisnotdan肯定藝術家的作品很不錯：「大家的眼光都被世界級藝術作品寵壞了，不完美的作品還是有其魅力。我認為教堂願意支持社區裡的藝術很酷。」

蠟像館裡的瑪麗蓮夢露。(取材自guardian)
蠟像館裡的瑪麗蓮夢露。(取材自guardian)

英國 推特

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