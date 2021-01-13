我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破280萬例 全美逾38萬死

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

抖音網紅替父還清房貸 父親哭讚「世界最棒兒子」

編譯張君堯／即時報導
抖音網紅傑米近日分享一段溫馨時刻，他先透露自己將家裡的房屋貸款付清，接著向父親通知這個「驚喜」，讓對方感動得淚流滿面。TIKTOK／Jamie Nyland
抖音網紅傑米近日分享一段溫馨時刻，他先透露自己將家裡的房屋貸款付清，接著向父親通知這個「驚喜」，讓對方感動得淚流滿面。TIKTOK／Jamie Nyland

國外一名抖音網紅近日分享一段溫馨時刻，他先將家中的房屋貸款付清，接著告訴父親這個「驚喜」，讓父親感動得淚流滿面，沒想到父親隨後表示，自己已經在遺囑中將房屋留給兒子，深厚的父子情讓人為之動容。

現年24歲、住在英國格羅斯特郡（Gloucestershire）的傑米（Jamie Nyland）在抖音上擁有超過240萬名粉絲、YouTube個人頻道也有18.3萬人訂閱，他3日在抖音上傳短片，分享自己父親得知家中貸款已付清時的反應。

@jamie.nyland

He deserves this.. ❤️

♬ Home - Edith Whiskers

影片中，傑米走進父親理查（Richard Nyland）的臥室，並向他扔出一副鑰匙，正當理查困惑地接住並詢問為何要給他鑰匙時，傑米立即說出驚喜：「我付清了房屋貸款」。

理查一開始還以為是惡作劇地否認，但傑米重申貸款已還清，接著表示自己已經到銀行，將貸款剩餘的每一分錢繳清，還向父親強調「你現在擁有這整棟房子了」。

可能因為一時無法接受，理查依舊困惑地搖搖頭，傑米緊接著說「我發誓，你一生都在努力工作，現在我已經為你付清房屋貸款，你可以真的退休了」。

理查接著詢問兒子為何要這麼做，傑米回答「因為我愛你」，這才讓理查忍不住流下感動的眼水，他說道「我不能就這樣收下，你是世界上最棒的兒子」。

傑米很快地向父親表示「這是他應得的」，沒想到理查這時要兒子將手伸出來、直接把鑰匙交給他，並表示房子有一天也將屬於傑米、讓他無後顧之憂。理查強調「在遺囑中，這棟房子會是你的，屬於我的也將屬於你，我太愛你了」，在隔天上傳的影片「續集」中，傑米依偎在父親胸口哭泣，場面感人。

這段感動時刻上傳後，吸引超過390萬觀看次數，上千名網友紛紛稱讚傑米勤奮工作及孝順。有網友羨慕地表示「每個父母都希望有像這樣的兒子」，也有人稱讚奈蘭德父子，強調這個舉動有多美好。

當被問到如何負擔得起房屋貸款時，傑米在影片下方解釋，自己以前曾在「Vine」平台拍了四年的短片，也做了十年的YouTuber，強調「這（付清房屋貸款）是我唯一的目標，我非常感謝這一切」。

沒想到傑米的父親理查，隨後竟將鑰匙交給兒子，並表示自己已經在遺囑中將房留給傑米，...
沒想到傑米的父親理查，隨後竟將鑰匙交給兒子，並表示自己已經在遺囑中將房留給傑米，讓他感動地依偎在父親胸口哭泣。TIKTOK／Jamie Nyland

貸款 抖音 YouTube

上一則

加州聖地牙哥大猩猩確診新冠 可以打疫苗嗎？

下一則

飛行的凱迪拉克！GM發表全自主電動垂直起降飛天車

延伸閱讀

明星網紅個資全外洩！中企笨鳥洩400G數據涉2.14億人

明星網紅個資全外洩！中企笨鳥洩400G數據涉2.14億人
被蹭！抖音圈千萬粉 袁隆平不知情

被蹭！抖音圈千萬粉 袁隆平不知情
中國最強網紅！他開抖音1天、1條訊息未發 已漲粉千萬

中國最強網紅！他開抖音1天、1條訊息未發 已漲粉千萬
百大俊男美女「禁錮」男神、「艾蜜莉」帥廚都上榜！

百大俊男美女「禁錮」男神、「艾蜜莉」帥廚都上榜！

熱門新聞

在疫情的最初幾個月中，N95口罩成為熱門商品，因為人們認為它們是唯一有效的口罩。（美聯社）

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

2021-01-10 16:29
水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。(Photo by Yuxiang Zhang on Unsplash)

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

2021-01-04 17:40
日本一位網友用GOOGLE街景搜尋老家，意外發現照片中拍下已經過世7年的父親。（取材自推特／@TeacherUfo）

他GOOGLE街景搜老家 意外曝光亡父「溫暖等門」

2021-01-07 09:27
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

2021-01-10 07:00
英國兩名女子一覺醒來帳戶就多了100萬英鎊。(示意圖／路透)

一覺醒來帳戶多了100萬英鎊 銀行打包票：放心花

2021-01-07 22:07
俄羅斯模特兒Nastya Kusakina，擁有雪白肌膚、清澈的大眼睛與180公分高的好身材。取材自 Instagram

俄羅斯模特兒清澈眼眸配雪白肌膚 「美如童話故事」

2021-01-09 03:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世