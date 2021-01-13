身材「太犯規」？辣模稱照片太火辣被交友軟體移除

辣模說社交軟體Bumble因為她照片「太火辣」移除她的大頭貼。（取材自Instagram）

美國 24歲模特兒芭莉絲（Tahlia Paris）日前宣稱社交軟體Bumble因為她的照片「太火辣」移除她的大頭貼。

經歷4年感情空窗期的芭莉絲說自己才剛註冊Bumble，就收到對方來信指出她違反用戶使用「浴室鏡子裡的上空照」以及「室內穿泳衣或內衣的照片」的規定須刪除她的照片。但芭莉絲強調自己的照片充其量只是「輔導級」，她每張照片裡衣著都是完整的。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，Bumble移除芭莉絲的照片3到4次，最後只允許她放1張照片。芭莉絲自認照片合乎規定：「我沒有放模特兒規格的照片，只放了一般的照片。有一張自拍照，另一張則是朋友幫我在沙灘上拍的照片。」

芭莉絲表示不希望社交軟體用戶因為她是專業模特兒而受到吸引，而是要把她當成「想尋找約會對象的普通女孩。」芭莉絲還刻意不公開自己IG及其他社群 平台以便區隔公私領域。

網友Phineas P Potter笑說：「芭莉絲要找件比較合身的比基尼。」網友JakeClark1則認為芭莉絲自我感覺太良好：「她是因為違反規定被刪照片，才不是因為身材太火辣。」