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21歲男中了「彩券終生獎」嚇到不知所措 乾脆去爬山

編譯中心 / 綜合報導
英國男子中彩券30年可以領到360萬英鎊獎金。(取材自Sun)
英國男子中彩券30年可以領到360萬英鎊獎金。(取材自Sun)

英國21歲砌磚工人埃文思（James Evans）去年12月贏得國家彩券「終生獎」，可連續30年月領1萬英鎊（約1.3萬美元），實拿360萬英鎊（約486萬美元），他得知消息時感到震驚，原本打算此生守住這個秘密，日前終於向朋友吐實。

英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，埃文思最初意識到自己獲得改變人生的巨額資金時，請媽媽再次檢查彩券確定中獎後完全無所適從。

埃文思透露自己喜歡運動跟攀岩，「因為實在不知所措，決定出發攀岩。」埃文思爬山時碰到他最好的朋友及其女朋友，但他當下「腦袋一片空白！就沒有告訴他們中獎的消息。」

埃文思是透過線上APP購買彩券，他說中獎幾天後他只告訴最親密的家人，並決定在新年與好友玩線上遊戲時保守秘密：「我跟朋友玩得很開心，但我堅決不告訴任何人，因為中獎很不真實、很容易有閃失。」但最終他向朋友坦承喜訊，「大家都好開心且震驚。」

埃文思目前還跟父母同居，並計畫繼續為父親工作。他提到自己渴望用獎金旅行：「我想跟家人去加拿大滑雪，也想去阿拉斯加。」埃文思表示自己除了一台新電腦目前沒有其他特別的物欲，因為疫情也很久沒好好運動，好在有Playstation遊戲機讓他保持忙碌。

不過網友Kosmographia認為埃文思不該大張旗鼓接受採訪：「如果我贏得彩券，只會告訴家人。」網友Pete from Win3.1則提醒埃文思製定退休計劃：「30年可以領到360萬英鎊是筆大數目，但如果不好好規劃30年後將一貧如洗。」

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