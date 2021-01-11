牛年「運勢排行」看這裡！3個生肖好運爆發

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

2021年主場大搬風，屬「馬」主兒來當家！歷經2020年的衝擊與洗鍊，馬兒勢如破竹、幸運指數 大飆升，好運爆發TOP1！「鼠兒」升官加薪好事近，直面逆襲紅翻天！「雞兒」轉運翻身財運起飛，氣勢強旺到年底！

祝福十二生肖好運連連、福慧圓滿；多多布施累積福德，好運就在你身邊。

十二生肖【全年運勢】排行榜

1. 馬／運勢簡析：吉星拱照，時遇良機；勇往直前，理智行事

2. 鼠／運勢簡析：流年歲合，錦繡之勢；拓展人脈，逐步踏實

3. 雞／運勢簡析：丑酉半合，貴人加分；內省諸己，避免矛盾

4. 蛇／運勢簡析：三合佳運，遊刃有餘；謙虛內斂，施更有福

5. 猴／運勢簡析：吉凶勢均，大局為重；聽取建言，利大於弊

6. 虎／運勢簡析：喜中見憂，運用優勢；齊心合力，萬事亨通

7. 龍／運勢簡析：丑辰相破，謹慎行動；謙卑受教，吉貴相助

8. 兔／運勢簡析：吉星甚少，行運反覆；敞開心房，凡事有解

9. 狗／運勢簡析：戌丑相刑，不能見吉；少管閒事，得以緩解

10.豬／運勢簡析：煞多吉少，疲於奔命；三思而行，即時應對

11.牛／運勢簡析：太歲當頭，困阻增多；以退為進，耕耘守成

12.羊／運勢簡析：正沖太歲，是非頻傳；隨遇而安，低調保底

十二生肖【事業運勢】排行榜

1. 馬／運勢簡析：能力出色，過關斬將；廣結善緣，延續強運

2. 鼠／運勢簡析：暗中助力，事半功倍；想法務實，多多嘗試

3. 雞／運勢簡析：穩中求勝，融入職場；少說多做，有望晉升

4. 蛇／運勢簡析：意料之外，反是助力；充實專業，穩固地位

5. 龍／運勢簡析：貴人匯聚，人際佳美；控制脾氣，不傷和氣

6. 猴／運勢簡析：團隊合作，效益最大；動中見吉，迸出火花

7. 兔／運勢簡析：內外交困，特別心累；積極主動，幫助就來

8. 虎／運勢簡析：一意孤行，好壞參半；冷靜思考，不可貿然

9. 狗／運勢簡析：放慢腳步，審時度勢；客觀評估，逆中求進

10.豬／運勢簡析：先難後易，多勞少得；有好人緣，可望解決

11.羊／運勢簡析：小人搗亂，勞而無功；明眼識人，以防近憂

12.牛／運勢簡析：舉棋不定，易失良機；勞心勞力，增強實力

十二生肖【愛情運勢】排行榜

1. 馬／運勢簡析：貴人牽線，發展如意；公私分明，戀情長久

2. 猴／運勢簡析：喜星加持，運勢揚升；用心真心，幸福美滿

3. 虎／運勢簡析：紅鸞入命，愛情大喜；桃花接連，禍福同享

4. 鼠／運勢簡析：歲合之年，多有喜事；付諸行動，開花結果

5. 蛇／運勢簡析：大方求愛，可望脫單；溝通有方，默契十足

6. 雞／運勢簡析：和合流年，可見浪漫；積極經營，才能擁愛

7. 狗／運勢簡析：桃花利女，男防計謀；化繁為簡，平靜以對

8. 豬／運勢簡析：靜待時機，舊識聚會；體諒信任，解憂解結

9. 龍／運勢簡析：缺少桃花，細火慢熬；主動溝通，深入了解

10.兔／運勢簡析：寡宿作祟，愛不明朗；易感孤獨，力不從心

11.牛／運勢簡析：露水姻緣，寧缺勿濫；收起好勝，不要固執

12.羊／運勢簡析：心神不寧，自顧不暇；安定心性，保持和順

十二生肖【金錢運勢】排行榜

1. 馬／運勢簡析：力求謹慎，不貪大餅；踏實穩健，理財上策

2. 鼠／運勢簡析：正財出色，用心經營；人情開銷，量力而為

3. 龍／運勢簡析：福星照耀，財運有得；理性斟酌，避免破耗

4. 雞／運勢簡析：財星入命，投資 良機；煞星損財，留意細節

5. 蛇／運勢簡析：運走三合，進帳不少；白虎臨門，加倍謹慎

6. 虎／運勢簡析：財星加持，積少成多；節制用度，有好獲益

7. 猴／運勢簡析：踏實努力，勞有所得；規劃開銷，以備不時

8. 狗／運勢簡析：刑犯太歲，進財不易；保底為要，縮減開支

9. 豬／運勢簡析：保管財物，避免浮誇；財不露白，慎防吃虧

10.兔／運勢簡析：財運有耗，管控花銷；莫起貪念，謹防詐騙

11.牛／運勢簡析：容易虧損，力求謹慎；投資健康，不貪便宜

12.羊／運勢簡析：財運大耗，節制消費；行善布施，化解破財

十二生肖【健康運勢】排行榜

1. 馬／運勢簡析：頭好壯壯，健康快樂；長遠規劃，維持體態

2. 雞／運勢簡析：身體無礙，情緒有困；閉一隻眼，輕鬆自在

3. 蛇／運勢簡析：三合擋厄，健康順時；起居運動，循序漸進

4. 鼠／運勢簡析：精神苦悶，情緒抑鬱；多到戶外，轉換心情

5. 龍／運勢簡析：走運平順，注意安全；外出散心，慎防跌傷

6. 猴／運勢簡析：養生保健，規律作息；體況良好，留意長輩

7. 狗／運勢簡析：外出防護，防止疾病；食療養生，提升健康

8. 兔／運勢簡析：身心過勞，小毛病多；尋就醫助，即時排解

9. 豬／運勢簡析：憂思重重，謹防意外；顧全人身，照護老小

10.虎／運勢簡析：病符侵擾，勞累奔波；天醫來助，對症下藥

11.牛／運勢簡析：意外受傷，避免危險；充足睡眠，提升免疫

12.羊／運勢簡析：情緒低落，放下我執；遵守交規，以防後患