1歲半罕病男孩 單邊手腳腫大到10歲童尺寸

男孩單邊手腳異常肥大，如同10歲孩子手腳尺寸。（取材自dailystar）

土耳其一歲半小男孩提亞齊（Mahmut Efe Tiryaki）天生患有罕見疾病，身上一隻手跟一隻腳長到比另一半手腳大一倍。提亞齊21歲的媽媽娜果（Nurgul Tiryaki）跟27歲的爸爸錫南（Sinan Tiryaki）迫切希望他獲得醫療援助，但因缺乏資金無法如願。

英國 媒體每日星報（Daily Star）報導，娜果和錫南擔心提亞齊的情況會日漸惡化。娜果表示提亞齊若無法獲得更深入的治療可能會罹患癌症 ：「他目前接受的治療只是延緩罹患癌症的風險。我不希望還沒看到他跑來跑去就失去他。」錫南補充自己僅賺取最低薪資，經濟能力不夠負擔治療費用，希望政府伸出援手。

報導指出提亞齊罹患先天性靜脈畸形骨肥大症候群 ( Klippel-Trenaunay Syndrome )，這是一種罕見的先天性醫學疾病，血管無法正常形成，導致肢體的肥大，通常出現在腿周圍。

提亞齊不只單邊腳異常肥大，單邊手也有肥大情況，讓他單邊手腳就像10歲孩子手腳尺寸一樣大。但另一邊手腳則是正常尺寸。目前雖然有約40%個案可經手術改善問題，卻可能有90%的復發率。因此仍得由醫療團隊評估個別狀況進行治療。

娜果和錫南經濟條件不佳，無法供應提亞齊深入治療費用，使得他的手腳仍持續增長。他們正設法籌措300000土耳其里拉讓提亞齊能在伊斯坦堡私人醫院接受治療。