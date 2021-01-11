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冰天雪地拍超美婚紗照 原來「秘訣」是這個

記者戴永華／宜蘭報導
太平山冰天雪地裡拍攝婚紗照，浪漫絕美，網友大讚模特兒表情超自然。（圖：廖晉德提供）
太平山冰天雪地裡拍攝婚紗照，浪漫絕美，網友大讚模特兒表情超自然。（圖：廖晉德提供）

台灣的太平山國家森林遊樂區在這波寒流大雪中，被譽為最美人間仙境，處處美景處處拍，更有攝影師組團上山拍婚紗照，妙齡女郎輕紗薄衣在雪地留下美麗倩影，仙氣飄飄，浪漫美到爆。有人說，「看了不禁替她冷到發抖」，也有人大讚「年輕不留白」、「這妹子抗寒功力太強大」。

來自桃園業餘攝影師廖晉德在太平山大雪第一天，與另名攝影同好約了模特兒與造型師衝上山，近4小時拍了3、400張照，廖晉德把冷天雪地的婚紗美拍貼臉書社群，掀起大討論，瞬間2萬多按讚、數百人留言。

「仙氣飄飄，美到讓人難以置信」，一度被網友懷疑合成P圖，廖晉德強調絕非合成，又貼了幾張美照，網友驚呼「模特兒的表情完全沒凍僵」、「把照片放大也看不到雞皮疙瘩」、「這麼冷還能擺出如此自然的動作，太強大」、「夢幻精靈」、「新娘勇氣可嘉」；也有人大讚攝影師「技術佳」、「好美構圖」、「婚紗與雪景輝映絕美」、「美到毫無瑕疵」。

網友好奇回應創作者，模特兒頭上有雪花，是否雪在飄？薄紗裡應該狂貼暖暖包？薑湯跟棉被都要齊備？看了冷吱吱，替新娘覺得冷，「冷到開始懷疑人生」，甚至有人笑問：「模特兒是吃哪家的補品，身體這麼好？」

廖晉德說，拍攝時正飄雪，要趕快掌握住時機，模特兒原穿厚大衣跟靴子，每拍5到10分鐘馬上讓她穿回大衣，避免失溫；他第一次衝到太平山，也是第一次嘗試雪地攝影，感謝網友稱讚，他對這位初次合作的模特兒很滿意。

據了解，蕭姓模特兒住宜蘭，21歲、身高154公分，拍照時穿高跟鞋，身型比例修長，本職是健身教練，從事模特兒拍照只是業餘，自認為可能體質關係，本身就比較不怕冷，第一次在冰天雪地拍照，開心興奮不已，「人生能留下雪地美照與難得回憶，再冷也值得」。

太平山冰天雪地裡拍攝婚紗照，浪漫絕美。（圖：廖晉德提供）
太平山冰天雪地裡拍攝婚紗照，浪漫絕美。（圖：廖晉德提供）
太平山冰天雪地裡拍攝婚紗照，浪漫絕美。（圖：廖晉德提供）
太平山冰天雪地裡拍攝婚紗照，浪漫絕美。（圖：廖晉德提供）

攝影 台灣 社群

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