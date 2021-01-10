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烏魚子冰5年發黑…她問還能吃嗎？網：是極品！

編譯中心／綜合報導
原po貼出發黑的烏魚子。（取材自臉書）
原po貼出發黑的烏魚子。（取材自臉書）

每到秋冬是天然烏魚的盛漁期，是享用烏魚子的最佳季節，尤其是過年，更是許多人家中必備的年菜，高級的烏魚子更是價格不斐，日前有網友在冰箱發現冷藏五年且發黑的烏魚子，詢問網友還能不能吃？結果內行網友一看到顏色，紛紛直呼「「這是極品！」

原po在臉書社團「爆怨公社」發文表示，在冰箱翻到婆婆冷藏五年的烏魚子，照片中可以看見，一整塊烏魚子呈現又黑又綠的顏色，細看還有黃綠色的斑點，讓她嚇的直問「這個顏色是還能吃嗎？有沒有高手在民間知道的」。

貼文一出引起熱議，內行網友指出「這超值錢，是血子！」、「這應該是血子！烏魚子放久應該不會變色！」、「再放個五年價格會更好」、「這是最貴的，血烏魚子」。

據了解，野生烏魚在海中游泳時若有有纏鬥，就會將體內的烏魚子血管弄傷，因此血液會流入烏魚子裡面，導致呈現發黑的顏色，由於相當稀少，價格也是一般烏魚子的好幾倍，被認為是相當頂級的食材，廣受老饕們的喜愛。

不過只看照片，並無法完全確認該烏魚子就是頂級的黑子，有網友建議「先去掉外層才能判斷，如果裡面還是紅色的那就沒問題」。

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