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長輩常冬季癢凍難耐 中醫師開解方

記者謝進盛／綜合報導
長輩常冬季癢凍難耐，衛福部新營醫院中醫師郭俊佑(左)提醒，留意罹患乾性濕疹。(圖：新營醫院提供)
長輩常冬季癢凍難耐，衛福部新營醫院中醫師郭俊佑(左)提醒，留意罹患乾性濕疹。(圖：新營醫院提供)

70多歲阿伯多年來冬天低溫，皮膚常會搔癢難耐，日前到台南新營醫院中醫部求診，經醫師診治為乾性濕疹，透過飲食調整及中藥調理等，症狀大幅改善，解決長年入冬就會搔癢困擾。

新營醫院說，當事人求診時稱，這宿疾困擾多年，這次因持續達兩禮拜，稱平時容易口乾口渴，頭暈心悸並伴隨四肢冰冷。

醫師診治發現患者皮膚相當乾燥，且雙腳有些許抓痕，兩肢小腿前側還充滿暗紅不規則龜裂及輕微脫削，經中醫師把脈和舌診後，判斷為血虛風燥型的濕疹。

囑咐少食辛辣、要擦乳液保濕、洗澡不要洗太熱，並開立中藥，包括當歸、生地、白芍、川芎、何首烏、桃仁、紅花、牛膝、防風、荊芥、蟬蛻等藥物。

經半個月調養、搔癢改善許多，回診後提醒，其皮膚病調理，大都需要3個月左右時間才會比較穩固，要耐心走完療程。

新營醫院中醫科醫師郭俊佑表示，阿伯的症狀為乾性濕疹或缺脂性溼疹，俗稱為「冬季癢」。常好發在老年男性，成因是人體皮膚因為某些原因造成皮脂形成受到阻礙，皮膚表面水分不受皮脂保護導致皮膚過度乾燥、角質層萎縮，並產生龜裂搔癢情形，有些患者甚至會因為搔抓感染、更進一步加重病情。

另外喜愛泡熱水澡、選用錯誤清潔劑過度清潔皮膚、營養不良、熬夜、喜食辛燥食物，也都可能增加冬季癢發生機會，飲食生活作息上要特別留意。

低溫

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