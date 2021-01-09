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職場上的小人「做3件事」超勤快！很會裝忙、經營關係

記者劉小川／台北報導
利用空閒時間處理自己的私事或另外接工作，不但影響公司的質量，也損失了公司對你的信任。取材自pexels
利用空閒時間處理自己的私事或另外接工作，不但影響公司的質量，也損失了公司對你的信任。取材自pexels

在職場上每天汲汲營營的忙碌，希望自己可以更上一層。而總是有人在職場上混得很不錯，無論做什麼事情都不會被太苛責；而混得比較差的人，什麼事情彷彿矛頭都指向他。

尤其要發年終了，許多人都會聽到周遭的人常說，「即便再怎麼努力，也不會得到什麼樣的讚賞」，更別提升職加薪的事情。反而有些整天只會「向上經營」的人，卻可以得到老闆的歡心。公司就是一個生態圈，許多職場上的事情，都只是表現，而非表象所見。

在多數人眼中，工作表現一般，又常偷懶走捷徑的人，為何在老闆眼前是紅人，而你埋頭苦幹卻得不到一絲回應。在老闆眼中的他，只要做好自己該做好的事，不能做的能閃則閃，所以混得不錯。而他混得好也是知道職場上哪些是地方可以偷懶、又有哪些地方必需偷懶。

混得越差的人，在職場上會有那3種表現勤快的型態呢？

一、「勤快」維護職場環境人際關係

在職場上，多數人以為工作能力可以取決一切的優勢，但也不能輕易地忽視職場的人際關係鏈。許多工作間是有很多關聯性，一旦那個環節出錯，就會影響整條生產線，但在每一個環節中的人，你都必須擁有好的人際關係。

因為只要沒有良好的人際關係，許多時候就是被擊垮的時刻，所以這些勤快的人，往往只有經營人際關係。

二、「勤快」聊別人的八卦

工作場合上許多事情都需要嚴謹看待，但許多時刻「某些人」會利用忙裡偷閒，來探聽每個人的喜好，開始談天論地的說，誰誰誰跟誰在一起，又或者誰跟誰不和等八卦。

雖然八卦是正常的流傳現象，但無論是否有關自己的問題，打混摸魚的人愛拿八卦來當與人交際的籌碼，這樣的人不但混得不會越來越好，也容易讓老闆感到反感。

三、投機取巧最「勤快」

工作的效率，常是同事間的重要話題，許多人平時埋頭苦幹工作，但工作效率卻不如我們所見。經常不利用上班時候好好努力，加班時表現的埋頭苦幹才肯回家，這樣的工作態度遲早會被人發現真相。

還有些人會趁著工作提早結束，閒得發慌急著找其他的任務、捷徑來有更好的收穫，這不只不尊重本身的工作，工作質量上更大幅下降，要替公司創造更高的價值是不會發生的事。

什麼樣的人在職場上，越是摸魚越是混的糟。取材自pexels
什麼樣的人在職場上，越是摸魚越是混的糟。取材自pexels
只懂得交際卻忽略了職場基本處理事情的能力。取材自pexels
只懂得交際卻忽略了職場基本處理事情的能力。取材自pexels
上班時間不努力做好份內的事情，利用加班才埋頭苦幹。 取材自pexels
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