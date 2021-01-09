兒穿靴一高一低？他意外發現老婆鞋底藏一整疊鈔票

一名爸爸看到兒子穿老婆的靴子後，走起路來怪怪的，於是把靴子拿來檢查，發現鞋底很厚。取材自Dcard

有些夫妻之間會保有個人秘密，不讓對方發現！一名已為人夫的網友指出，在一個沒事的周末，老婆外出採買，於是陪兒子彩排首場演出，拿出了妻子的靴子要裝扮，卻發現兒子走起路來一高一低，檢查後才驚覺老婆在鞋底藏了「一疊渾厚的鈔票」，讓他驚慌問「該攤牌嗎？」。

一名為人夫的網友在「Dcard」發文，前陣子兒子的幼稚園有跨年晚會活動，他要扮演玩具總動員裡的胡迪上台演出，就在一個老婆不在家的周末，他決定陪同兒子彩排，兒子突然想演一段「我的靴子裡有蛇」，於是便去拿了媽媽的靴子穿上，但兒子穿上後走路卻一高一低，原PO則要兒子把蛇拿出來穿再走，以免跌倒。

這時才發現，兒子的小蛇一直都握在手上，根本沒有放進去靴子裡，原PO越想越不對勁，因為兒子走路還是一高一低，於是他把靴子脫下來檢查，壓了壓鞋底還邊讚嘆「是哪家鞋底這麼渾厚、扎實」，但看了看覺得實在是厚的不合理，最後直接把鞋底抽出來看。

沒想到鞋底抽出來後，一疊厚厚的「千元鈔票」就出現在眼前，他被眼前的畫面嚇到，直呼「我一直以為私房錢是流傳在家庭間的都市傳說，沒想到自己正親身經歷這一切。」最後原PO也從其他雙鞋子鞋底找到了許多鈔票，加一加一共有12萬（台幣，下同，約4250美元 ），他也想問「該跟老婆攤牌嗎？」。

原PO最後也在文末透露，和老婆結婚5年，她是全職家庭主婦，原PO每個月都會給她1萬、5000元打點家裡大小事，記得每次翻存簿都沒什麼長進，原來鞋底「別有洞天！」，他也笑說「看來比起多開幾個戶頭，多買幾雙鞋更有效率？」。

網友也紛紛回應「恩看完…以後結婚家裡只能有涼鞋、拖鞋」「哈哈哈哈哈老婆好厲害」、「塞回去塞回去假裝不知道，不然老婆要換地方藏也是很苦惱」。