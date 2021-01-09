我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2186萬確診 紐約州破110萬

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

兒穿靴一高一低？他意外發現老婆鞋底藏一整疊鈔票

編譯中心/ 綜合報導
一名爸爸看到兒子穿老婆的靴子後，走起路來怪怪的，於是把靴子拿來檢查，發現鞋底很厚。取材自Dcard
一名爸爸看到兒子穿老婆的靴子後，走起路來怪怪的，於是把靴子拿來檢查，發現鞋底很厚。取材自Dcard

有些夫妻之間會保有個人秘密，不讓對方發現！一名已為人夫的網友指出，在一個沒事的周末，老婆外出採買，於是陪兒子彩排首場演出，拿出了妻子的靴子要裝扮，卻發現兒子走起路來一高一低，檢查後才驚覺老婆在鞋底藏了「一疊渾厚的鈔票」，讓他驚慌問「該攤牌嗎？」。

一名為人夫的網友在「Dcard」發文，前陣子兒子的幼稚園有跨年晚會活動，他要扮演玩具總動員裡的胡迪上台演出，就在一個老婆不在家的周末，他決定陪同兒子彩排，兒子突然想演一段「我的靴子裡有蛇」，於是便去拿了媽媽的靴子穿上，但兒子穿上後走路卻一高一低，原PO則要兒子把蛇拿出來穿再走，以免跌倒。

這時才發現，兒子的小蛇一直都握在手上，根本沒有放進去靴子裡，原PO越想越不對勁，因為兒子走路還是一高一低，於是他把靴子脫下來檢查，壓了壓鞋底還邊讚嘆「是哪家鞋底這麼渾厚、扎實」，但看了看覺得實在是厚的不合理，最後直接把鞋底抽出來看。

沒想到鞋底抽出來後，一疊厚厚的「千元鈔票」就出現在眼前，他被眼前的畫面嚇到，直呼「我一直以為私房錢是流傳在家庭間的都市傳說，沒想到自己正親身經歷這一切。」最後原PO也從其他雙鞋子鞋底找到了許多鈔票，加一加一共有12萬（台幣，下同，約4250美元），他也想問「該跟老婆攤牌嗎？」。

原PO最後也在文末透露，和老婆結婚5年，她是全職家庭主婦，原PO每個月都會給她1萬、5000元打點家裡大小事，記得每次翻存簿都沒什麼長進，原來鞋底「別有洞天！」，他也笑說「看來比起多開幾個戶頭，多買幾雙鞋更有效率？」。

網友也紛紛回應「恩看完…以後結婚家裡只能有涼鞋、拖鞋」「哈哈哈哈哈老婆好厲害」、「塞回去塞回去假裝不知道，不然老婆要換地方藏也是很苦惱」。

美元

上一則

染髮劑錯當洗面乳 他整整「臉色鐵青」三天

下一則

Google街景見「神秘白骨遺骸」 他放大照片曝真相

延伸閱讀

老婆深夜想吃烏魚子…人夫竟用這種水果做出來

老婆深夜想吃烏魚子…人夫竟用這種水果做出來
為戲爆瘦？王俊凱彩排頭暈 急退跨年演出

為戲爆瘦？王俊凱彩排頭暈 急退跨年演出
小三偷吃人夫稱愛刺激 嗆正宮：隨地都是我們恩愛場所

小三偷吃人夫稱愛刺激 嗆正宮：隨地都是我們恩愛場所
小三偷吃人夫長官 還揚言「負我要給1000萬贍養費」

小三偷吃人夫長官 還揚言「負我要給1000萬贍養費」

熱門新聞

荷蘭女子體操選手范德魯爾退役後歷經人生最黑暗的時刻，之後轉換跑道成為AV女優。在外人看起來或許是向下沉淪，但對她而言反而是生命的救贖。（取材自eldesmarque.com）

從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔

2021-01-01 02:50
一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了，這情況讓媽媽嚇到。（取材自臉書）

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

2021-01-02 03:49
水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。(Photo by Yuxiang Zhang on Unsplash)

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

2021-01-04 17:40
媽媽煮飯總拿打蛋器洗米，女子長大後才驚覺其中奧秘。取材自臉書

不解媽媽用「打蛋器洗米」 她長大後發現驚人智慧

2021-01-03 02:37
日本一位網友用GOOGLE街景搜尋老家，意外發現照片中拍下已經過世7年的父親。（取材自推特／@TeacherUfo）

他GOOGLE街景搜老家 意外曝光亡父「溫暖等門」

2021-01-07 09:27
有好的照明，才能讓使用者更安全。（取材自pexels）

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

2021-01-02 06:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」