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染髮劑錯當洗面乳 他整整「臉色鐵青」三天

編譯中心／綜合報導
臉上9成是奇怪的紫藍色。（取材自推特）
臉上9成是奇怪的紫藍色。（取材自推特）

日本一名YouTuber自爆糗事，他不小心將一支藍色染髮劑當成洗面乳，結果一張帥臉染成茄子般，足足三天仍未能消退，令他苦不堪言。

「@SP__YOSU」透露，他想盡辦法都沒能及時卸掉臉上的染髮劑，但因必須去市政府處理稅務，只好戴上口罩外出。搞笑的是，他到了市政府，狂被人問「您沒事吧？還有疫情的緣故吧」「@SP__YOSU」明明沒發燒，卻被人趕了出來。

他通勤搭電車，因為臉蛋和手心奇怪顏色，在人群中特別醒目，還被路人拍照上傳到網路，調侃他是「野生的茄子」。

一天過去，「@SP__YOSU」無奈在推特求助，只見他嘴唇的顏色已經脫落，但臉上9成仍然是奇怪的紫藍色，而且還變得更深，連他所屬的YouTube頻道都不禁轉發貼文揶揄。

事發後第三天，「@SP__YOSU」表示要出門開會，聽了熱心網友的建議，嘗試用粉底遮蓋，可惜上妝後，藍色反而顯得更閃亮。

這個推特短時間便吸引超過22萬人按讚、4.6萬人轉發，其中最亮眼的留言，是網友笑他像「阿凡達」。

甚至連手心都是藍色。（取材自推特）
甚至連手心都是藍色。（取材自推特）
上了粉底後，藍色的臉變得閃閃發亮。（取材自推特）
上了粉底後，藍色的臉變得閃閃發亮。（取材自推特）
染髮劑（右）與洗面乳傻傻分不清。（取材自推特）
染髮劑（右）與洗面乳傻傻分不清。（取材自推特）

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