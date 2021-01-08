急凍用對暖暖包、電暖器嗎？ 保暖NG行為原來這麼多

彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲博士提醒民眾，電暖器尤須注意和家具、窗簾或布類衣物等易燃材料保持適當的安全距離。圖／彰化基督教醫院提供

寒流來襲，氣溫急凍，民眾為了達到抗寒目的，常以電暖爐、電熱毯等電器，甚至貼身使用暖暖包等各種方式保暖、取暖，但是台灣 彰化縣消防、醫師警告，不當抗寒取暖的NG行為，反而容易被高溫燙傷、低溫 燙傷，甚至引發火警而造成憾事。

連日低溫，各地屢傳猝死、中風 、車禍，民眾為了抗寒取暖，還有橡膠熱水袋、不鏽鋼水龜、煤油懷爐、電暖爐、電暖扇、電熱毯、電熱水袋、暖暖包、暖暖蛋等，甚至有些民眾使用吹風機等，但一些NG行為，則容易造成火警、燒燙傷及一氧化碳中毒等事件。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤表示，常見保暖的NG行為包括在密閉空間下燒炭、點蠟燭，可能就會造成一氧化碳中毒，也因為有明火，也會很容易造成火災；喝酒暖身也似是而非，謝貝尤說，喝酒會讓身體發熱是因為皮膚的微血管會充血，但其實血液是離開身體器官的，反而會讓核心體溫下降，甚至造成低體溫，尤其是在外喝酒宿醉，反而會更危險。

在電器方面，謝貝尤指出，像電毯、暖爐或暖暖蛋，長時間接觸皮膚，也有可能會燙傷，尤其是老人家或是嬰幼兒表達能力不好，或是糖尿病病患神經病變，對於冷熱感覺比較不敏感，也有可能因長時間接觸，造成燙傷而不自知，而中風患者無力翻身，躺電熱毯也是長時間接觸，也會造成低溫燙傷。

至於常見民眾用暖暖包取暖，謝貝尤提醒民眾，拆開後先輕輕的搖晃，讓裡面化學物質起作用，但使用時儘量避免長時間接觸皮膚，可考慮在外層再包一層毛巾或比較厚的布，然後再使用，可以放在口袋裡，睡覺時候就記得別放在被子裡面，很有可能忘記而造成長時間的低溫燙傷。

謝貝尤說，暖暖包或是熱水袋，這種看似沒有殺傷力的發熱器具，其實一樣會造成低溫燙傷，大約在45度以上的溫度，如果長時間接觸半小時以上，就可能會有燙傷的情形。

另，泡澡機、泡腳機，就可能會有「溫水煮青蛙」的情況，所以務必要小心。冬天泡湯也要注意時間不要太久、要適時的補充水份，避免體液流失太多，不然可能會有暈眩症、姿勢性低血壓而暈倒的情形。

謝貝尤提醒，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，目前有一些機能性衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，都可以考慮做多層次的穿搭，會有比較保暖效果；手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣消防局災害預防科科長蔡佳洲博士表示，避免不當使用電器的NG行為，應養成5不1沒有原則─「用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、沒有安全標章不買不用」的正確用電習慣。