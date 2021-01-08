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寒流來皮膚紅癢要注意！吃藥的人更要當心藥物疹上身

記者周宗禎／台南報導
胸腔病院藥劑科藥師黃俞甄提醒民眾，吃藥後皮膚出現異狀要立刻就醫。圖/黃俞甄提供
胸腔病院藥劑科藥師黃俞甄提醒民眾，吃藥後皮膚出現異狀要立刻就醫。圖/黃俞甄提供

寒流來襲天氣乾冷，許多民眾皮膚又乾又癢，台灣衛福部胸腔病院表示，這可能是皮膚屏障缺陷、皮膚內的水分流失，造成乾燥性濕疹，易導致龜裂、紅疹甚至感染；而另一常見皮膚紅癢，民眾容易混淆的就是藥物引起的皮膚過敏，又稱「藥物疹」，這就不可大意，須好好處理。

胸腔病院藥劑科藥師黃俞甄說，冬季皮膚乾燥起疹的敏感症狀，可在清洗後補充保濕產品，避免長時間使用電暖器，或在房間內放一杯水提高空氣濕度，或用藥物類固醇、抗組織胺來治療。藥物引起的皮膚過敏，則要注意「六大前兆症狀：疹、破、痛、紅、腫、燒」，吃藥物後皮膚紅疹或起水泡，甚至嚴重會口腔黏膜或喉嚨潰瘍或疼痛、嘴唇腫、眼睛紅腫、發燒，就須高度懷疑為藥物過敏，應立即停藥並攜藥物就醫，越早察覺過敏徵兆，就能及時設下停損點，避免嚴重過敏反應。

黃俞甄指出，藥物疹非常多樣化，首次用藥不一定會出現，也可能長時間服藥後才出現症狀，常見易誘發藥物疹的藥物有抗生素、消炎止痛藥、抗癲癇藥物、降尿酸藥等，相關症狀及藥物列在表格供民眾參考。

胸腔病院院長黃紹宗表示，就醫應主動告知醫療人員藥物過敏史，用藥時提高警覺，認識自己用的藥物，按照醫囑的劑量和時間服藥，不隨意停藥及減量，不服用來路不明的藥品，才能為自己的健康把關。

胸腔病院藥劑科藥師黃俞甄將相關症狀及藥物列在表格供民眾參考。圖/黃俞甄提供
胸腔病院藥劑科藥師黃俞甄將相關症狀及藥物列在表格供民眾參考。圖/黃俞甄提供
胸腔病院藥劑科藥師黃俞甄將相關症狀及藥物列在表格供民眾參考。圖/黃俞甄提供
胸腔病院藥劑科藥師黃俞甄將相關症狀及藥物列在表格供民眾參考。圖/黃俞甄提供

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