金剛猩媽育兒出奇招 天冷把孩子當「圍巾」

金剛媽咪育兒天冷把孩子當圍巾用。（圖：台北市立動物園提供）

台北市立動物園 裡才剛滿兩個月大的新生金剛猩猩寶寶「Jabali」，是第一隻在台灣 出生的金剛猩猩寶寶，猩媽「Tayari」育兒頻頻出新招，除了把「Jabali」抱在胸前或扛在背上，還出現把「Jabali」頂在頭上或讓「Jabali」坐在媽媽腳背移動等各種有趣的育兒姿勢，「Tayari」還以身教的方式，帶著「Jabali」探索戶外活動場的各個角落。

雖然金剛猩猩的基因與人類基因有98.4%的相似，但比起人類寶寶的學習成長，金剛猩猩寶寶的發展似乎更快一些。現在70日齡的金剛猩猩寶寶「Jabali」，可以靠自己的力量穩穩地抓在媽媽身上，「Tayari」開始有較多的自由時間，重新恢復對爬樹的熱情，帶著小「Jabali」在戶外活動場到處探索。保育員甚至觀察到猩媽「Tayari」帶著兩個月大的寶寶爬到樹上嘗試折斷樹枝，彷彿以身教在教導「Jabali」如何突破各種護樹措施。

生長在熱帶雨林的西部低地金剛猩猩，平常多在地面上活動，但即使是體重可達200公斤的雄性個體，仍為了尋找食物爬到樹上，或是為了睡覺，也常會在環境中折斷樹枝和樹葉築巢。動物園為符合動物的野外特性，特別在金剛猩猩的戶外活動場設置許多堅固的巨大棲架，提供牠們往高處移動的選擇，但喜歡挑戰的「Tayari」從剛來到臺灣，就一直不斷有超出保育員想像的行為表現，初來到非洲動物區時，甚至在半年內，就和姊妹「Iriki」聯手讓戶外活動場的植栽變得一片枯黃。

「Jabali」是在台灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶，這段時間保育員近距離且長時間觀察育兒行為，常常會發現「Tayari」各種意想不到的育兒行為