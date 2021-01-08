我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

金剛猩媽育兒出奇招 天冷把孩子當「圍巾」

記者潘才鉉／台北報導
金剛媽咪育兒天冷把孩子當圍巾用。（圖：台北市立動物園提供）
金剛媽咪育兒天冷把孩子當圍巾用。（圖：台北市立動物園提供）

台北市立動物園裡才剛滿兩個月大的新生金剛猩猩寶寶「Jabali」，是第一隻在台灣出生的金剛猩猩寶寶，猩媽「Tayari」育兒頻頻出新招，除了把「Jabali」抱在胸前或扛在背上，還出現把「Jabali」頂在頭上或讓「Jabali」坐在媽媽腳背移動等各種有趣的育兒姿勢，「Tayari」還以身教的方式，帶著「Jabali」探索戶外活動場的各個角落。

雖然金剛猩猩的基因與人類基因有98.4%的相似，但比起人類寶寶的學習成長，金剛猩猩寶寶的發展似乎更快一些。現在70日齡的金剛猩猩寶寶「Jabali」，可以靠自己的力量穩穩地抓在媽媽身上，「Tayari」開始有較多的自由時間，重新恢復對爬樹的熱情，帶著小「Jabali」在戶外活動場到處探索。保育員甚至觀察到猩媽「Tayari」帶著兩個月大的寶寶爬到樹上嘗試折斷樹枝，彷彿以身教在教導「Jabali」如何突破各種護樹措施。

生長在熱帶雨林的西部低地金剛猩猩，平常多在地面上活動，但即使是體重可達200公斤的雄性個體，仍為了尋找食物爬到樹上，或是為了睡覺，也常會在環境中折斷樹枝和樹葉築巢。動物園為符合動物的野外特性，特別在金剛猩猩的戶外活動場設置許多堅固的巨大棲架，提供牠們往高處移動的選擇，但喜歡挑戰的「Tayari」從剛來到臺灣，就一直不斷有超出保育員想像的行為表現，初來到非洲動物區時，甚至在半年內，就和姊妹「Iriki」聯手讓戶外活動場的植栽變得一片枯黃。

「Jabali」是在台灣出生的第一隻金剛猩猩寶寶，這段時間保育員近距離且長時間觀察育兒行為，常常會發現「Tayari」各種意想不到的育兒行為

金剛媽咪育兒把孩子駝在背上。（圖：台北市立動物園提供）
金剛媽咪育兒把孩子駝在背上。（圖：台北市立動物園提供）
金剛猩猩的小寶寶也會吃手手。（圖：台北市立動物園提供）
金剛猩猩的小寶寶也會吃手手。（圖：台北市立動物園提供）

台灣 動物園

上一則

1月8日星座運勢 巨蟹職場風光 射手愛情甜蜜

下一則

黑貓現身神社搖鈴祈福 網笑：求疫情退散嗎

延伸閱讀

世界首例！日本母親子宮頸癌轉移 出生嬰兒得肺癌

世界首例！日本母親子宮頸癌轉移 出生嬰兒得肺癌
編織的樂趣

編織的樂趣
莫麗珠出國記（六）

莫麗珠出國記（六）
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

熱門新聞

荷蘭女子體操選手范德魯爾退役後歷經人生最黑暗的時刻，之後轉換跑道成為AV女優。在外人看起來或許是向下沉淪，但對她而言反而是生命的救贖。（取材自eldesmarque.com）

從體操女神、淪落街頭、到A片女星 她說：不後悔

2021-01-01 02:50
一名媽媽抱怨自己2歲小孩吵著要吃薯條，說好等一下幫她點，結果沒多久外送員竟然就出現了，這情況讓媽媽嚇到。（取材自臉書）

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

2021-01-02 03:49
水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。(Photo by Yuxiang Zhang on Unsplash)

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

2021-01-04 17:40
日本一位網友因為吵架得罪老婆，結果隔天便當盒內只剩一雙筷子，米飯反而被塞在筷子盒內。（取材自推特）

他和老婆吵架…隔天打開便當一看傻眼 網笑：好吃嗎

2021-01-01 01:08
媽媽煮飯總拿打蛋器洗米，女子長大後才驚覺其中奧秘。取材自臉書

不解媽媽用「打蛋器洗米」 她長大後發現驚人智慧

2021-01-03 02:37
有好的照明，才能讓使用者更安全。（取材自pexels）

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

2021-01-02 06:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭