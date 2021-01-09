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姓名也會犯太歲 快看看是否榜上有「名」

人類智庫出版
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

犯太歲聽起來令人憂心，事實上卻是醞釀轉運、布施精進的最佳時機！在犯太歲的這一年，只要小心謹慎、遵紀守法，多行善事、多言讚美，低調謙卑，即可遠離口舌是非。新春時也可至廟宇安座太歲、參加新年祈福法會，以及樂善好施、喜於助人，捐血、洗牙或中醫放血等，皆可化解犯太歲所帶來的災厄。犯太歲當年如能掌握「他人閒事莫得管，防備自己得安然」的大原則，依勢利導，隨順局勢步調潛行，反而能為己所用。

2021即將來臨，辛丑牛年12生肖除了「犯太歲」的「牛兒、龍兒、馬兒、羊兒、狗兒」，也可從姓名來看看，您的名字是否榜上有名？

字根

丑字根：姓名中藏有丑形或牛形字

例字

隆、生、遲、物、浩、皓、先、甥、牧、笙、牯、牡、紐、特、姓、星、牟、墀、妞、羞、薩、造、產、甦……

字根

辰字根：姓名中藏有辰形、言形、貝形、鹿形或龍形字

例字

震、振、農、濃、辰、宸、麗、慶、賀、寶、麒、麟、語、貝、賓、貴、財、詠、詮、呈、諒、詩、誌、詳、群、攏、窘、顏、潁、鎮、禎……

字根

戌字根：姓名中藏有戌形、犬形或狗形字

例字

茂、盛、誠、威、成、戊、戎、城、狄、狀、武、猛、獻、然、獅、獄、娥、戰、國、器……

字根

未字根：姓名中藏有未形或羊形字

例字

羊、佯、庠、烊、劷、珜、洋、羏、眻、群、祥、詳、羚、翔、羢、样、絴、羲、儀、義、養、樣、漾、姜、善、美、妹、垟、羦、窯……

【化解方法】

若您的名字裡有以上所列的字時，該注意些什麼呢？

位置

第一字

代表意涵

代表父母、事業、名譽、氣質。

犯太歲的影響

工作上與上司長官的溝通較差，本身也不大服從，合作度不佳，時常勞而無功。此外，家庭不安寧，對長輩的管教較無法接受；要時常留意父母長輩的健康與情緒，要孝更要「順」！

位置

第二字

代表意涵

代表性格、自我意識、才華、主要的運勢。

犯太歲的影響

容易憂鬱、煩躁、精神不佳、意氣用事，好高騖遠，想法天馬行空，但缺少行動力，常有時不我予、懷才不遇之感。雖運不逢時，但不妨趁此沉潛提升自我實力。

位置

第三字

代表意涵

代表子女、感情、田宅。

犯太歲的影響

代表子女的反抗心很強，有違背父母心意的作為，要特別小心孩子的教育問題。感情及田宅財運方面波折多，暗藏危機，若平時不處理，累積到一定時日，必會一發不可收拾。

教育

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