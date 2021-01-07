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每到冬天就癢！中藥治療「冬季癢」有妙招

記者吳淑玲／台南報導
衛福部新營醫院中醫科醫師郭俊佑（左）提醒治療「冬季癢」要有耐心。圖／新營醫院提供
衛福部新營醫院中醫科醫師郭俊佑（左）提醒治療「冬季癢」要有耐心。圖／新營醫院提供

台灣衛福部新營醫院有一位70多歲的阿伯患者，因雙腳搔癢難耐前來中醫門診，表示已經持續兩個禮拜了，將其雙腳褲管捲起，皮膚摸起來較為乾燥，且雙腳有些許抓痕，兩肢小腿前側還充滿暗紅的不規則龜裂，及有輕微的脫削。中醫科醫師郭俊佑表示，冬季癢也稱為乾性濕疹或缺脂性溼疹。常好發在老年男性，經過兩周調養、搔癢改善許多，回診後提醒其皮膚病的調理大都需要3個月左右的時間調理才會比較穩固，並希望其能耐心走完療程。

中醫師指出，冬季癢成因是人體皮膚因為某些原因造成皮脂的形成受到阻礙，皮膚表面水分不受皮脂保護導致皮膚過度乾燥、角質層萎縮，並產生龜裂搔癢的情形，有些患者甚至會因為搔抓感染、更進一步加重病情，另外喜愛泡熱水澡、選用錯誤清潔劑過度清潔皮膚、營養不良、熬夜、喜食辛燥食物也都可能增加冬季癢發生的機會。

每到冬天，皮膚癢的情況就發作起來，這是典型的冬季癢表現，這名阿伯患者平時容易口乾口渴，頭暈心悸並伴隨四肢冰冷，經過中醫師把脈和舌診後判斷為血虛風燥型的濕疹，囑咐少食辛辣、要擦乳液保濕、洗澡不要洗太熱，並開立中藥等藥物治療。

郭醫師指出，冬季癢患者大多屬於血虛型的體質、最常見到是血虛風燥型需要滋陰、養血；另避儘量免熬夜、食用辛辣刺激燥熱食，同時注意保濕、防曬、衣物選擇棉質避免摩擦患部、避免過度清潔皮膚、最重要的是不要搔抓傷口。避免吃羊肉爐、薑母鴨等溫燥的藥膳以免越補越糟。

郭俊佑提醒皮膚問題往往於疾病的深層病因，與五臟六腑不協調有關，不能單就皮膚表面問題處理，而需要一段時間調理，治療需要約3至6個月，需要病患較耐心地配合，好處是治好後復發的機率可以大大降低。

台灣

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