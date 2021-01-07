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蘋果咬一口 浙江大叔啃著…劉德華、迪麗熱巴出現啦

中國新聞組／北京7日電
王先生已牙雕過逾20名人，包括劉德華。（影片截圖）
王先生已牙雕過逾20名人，包括劉德華。（影片截圖）

浙江一名男子的「嘴上功夫」在微博引起熱議，他竟然能用牙齒啃蘋果進行雕刻，啃出大明星的剪影，逼真程度令粉絲嘖嘖稱奇，點名下一位「蘋果大明星」作品。

浙江金華的王先生平日喜歡用各種材料做雕刻，約一年前他受粉絲啟發，想到玩蘋果雕刻，但「工具」卻是用牙齒，朝雕好的蘋果打燈，用剪影方式呈現人物輪廓，效果相當逼真。香港01報導，不過他指這種用牙的方式屬於「盲雕」，咬一下看下，要花很多時間調整，他的作品包括許多一線明星，包括劉德華、梁朝偉、張國榮、楊冪、迪麗熱巴等，讓網友讚嘆「這下我的牙都不如別人了」。

來源：澎湃新闻The Paper YouTube頻道

報導指出，王先生表示，他用過各種材料進行雕刻，以往試過用吃剩的羊骨雕出達摩一類的人物。當時有網友看見羊骨時笑言，他可以向別人「吹牛」，說他可以吃完羊骨頭後直接咬出一個雕像。王先生覺得這想法很有趣，就考慮真的用牙來雕刻，剛好家裡很多水果，隨手拿了個蘋果一試。

由於要用牙齒直接咬在立體上造型，操作上會比較困難，王先生想到用剪影的方式相對來說更容易呈現人物的樣子，於是朝雕好的蘋果上打燈嘗試。不過他承認用牙雕刻比較費時，「因為牙咬的話相當於盲雕」，咬一下看一下，經常要觀察，又看看手機的照片，包括身體、力度等都要常常調整，才能咬出理想效果。

王先生已牙雕過逾20名人，包括迪麗熱巴。（影片截圖）
王先生已牙雕過逾20名人，包括迪麗熱巴。（影片截圖）
此方法屬「盲雕」，要咬一下看一下，過程很花時間。（影片截圖）
此方法屬「盲雕」，要咬一下看一下，過程很花時間。（影片截圖）
王先生已牙雕過逾20名人，包括梁朝偉。（影片截圖）
王先生已牙雕過逾20名人，包括梁朝偉。（影片截圖）
此方法屬「盲雕」，要咬一下看一下，過程很花時間。（影片截圖）
此方法屬「盲雕」，要咬一下看一下，過程很花時間。（影片截圖）

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