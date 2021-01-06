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會吃到「便便」？氣象學家警告：屋簷上冰柱千萬別吃

編譯中心／綜合報導
氣象學家警告人們屋簷下的冰柱成分很噁心。（取材自weather_katie tiktok）
氣象學家警告人們屋簷下的冰柱成分很噁心。（取材自weather_katie tiktok）

世界各地入冬後開始迎來降雪，很容易在屋簷下方形成「冰柱」，不少民眾會用刀子鋸下冰柱來吃。但美國愛荷華州氣象學家妮可勞（Katie Nickolaou）日前在社群平台呼籲大家「請別吃屋簷下的冰柱！」因為冰柱添加「噁心成分」，可不像肉眼所見這麼潔淨。

妮可勞解釋屋頂積雪受到太陽照射會融化，融雪順著屋頂流下來時若遇到低於0度溫度會在屋簷下再次結冰形成冰柱，而屋頂上覆蓋許多鳥大便，當雪融化時鳥大便會跟著融雪一起流下去變成屋簷上的冰柱，如果人們吃了冰柱等於「吃了鳥大便」。

@weather_katie

Don’t eat icicles! Please respect the fact that I edited out the original woman in the video (I have her permission) #IciclePoop

♬ original sound - nickolaou.weather

妮可勞的影片吸引近300百萬人次點閱。網友Jasmine表示：「我想大多數人知道真相以後.....還是會繼續吃。」網友Dadlife Jason也說：「不乾不淨吃了沒病，增強抵抗力啦。」網友Am.Someone笑稱：「能增添點風味也不錯。」網友Liesl Hunt認為：「加了鳥大便蛋白質就更豐富了耶，我還是會吃。」網友Jose Gonzale指出：「蝦子裡也有大便，大家還不是照吃。」

社群 美國 降雪

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