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健身教練雙手抓象牙做運動 網友罵翻「沒人性」

編譯中心／綜合報導
健身房業者在南非大象保護區用雙手握住象牙做「引體上升」（pull-ups）運動。 （取材自instagram/emfitrx）
健身房業者在南非大象保護區用雙手握住象牙做「引體上升」（pull-ups）運動。 （取材自instagram/emfitrx）

一名健身房業者蘿勃茨（Emma Roberts）日前秀出她在南非大象保護區用雙手握住象牙做「引體上升」（pull-ups）運動的照片，被大批網友抨擊「沒人性」。

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，蘿勃茨辯解自己只是在跟那頭大象共享美好的時刻，不認為自己的行為是「殘酷」的。一名網友看了蘿勃茨的照片表示「對自己目睹的一切感到不可置信」，批評蘿勃茨絲毫沒有基本常識跟同情心，應該要尊重且善待大象。另一名網友也說「這個恐怖的畫面讓我心都碎了，大家應該要關注且譴責這個行為。」

蘿勃茨面對大量反彈後刪除了她與大象的照片，並發表聲明指出「很多人只看到事情的負面。」她提到毆打、騎乘大象或為了取得象牙而屠殺大象都是很殘酷的事。強調自己只想透過照片說明「在自然環境中為大象提供一個家，並使人們意識到牠們有多聰明並不殘酷。」

網友karrat直指蘿勃茨搞錯重點，「把大象拿來當健身器材很殘酷好嗎？」但是網友Tarzipan認為大象夠強壯，做這樣的健身活動「並不足以傷害牠」且跟大象互動反而會讓牠們很開心。網友HZ也說這樣的健身活動對大象無害，「畢竟象鼻能捲起300公斤重的物件，象牙搞不好承重力更大。」

健身 英國 南非

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