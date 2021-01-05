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林書豪獨家客製風味「JLIN Pizza」來舊金山吃得到！

體育新聞組／綜合報導
林書豪與舊金山披薩店推出限定「JLIN Pizza」。（取材自YouTube）
林書豪與舊金山披薩店推出限定「JLIN Pizza」。（取材自YouTube）

華裔球星林書豪(Jeremy Lin)推出自己的披薩了！他與舊金山索瑪(SoMa)社區的底特律風格披薩店Square Pie Guys合作推出冬季限定口味的「JLIN Pizza」。

Eater SF報導，「JLIN Pizza」的特色是檸檬蒜蓉乳清奶油底、義大利辣香腸，撒上凱撒綠醬、紅辣椒，以及底特律風格特色的酥脆奶酪皮。

來源：Luke Tsai YouTube頻道

Square pie Guys的老闆稱，林書豪是披薩店的熟客，這位籃球明星總是要求對一款蒜味乳清乾酪披薩提出客製菜單。Square pie Guys通常不准員工為顧客客製化披薩，但老闆為林書豪破例，「我想，好吧，如果他每次都來做這件事，我們還不如直接問，『你想要自己的披薩嗎？』」

後來，林書豪為四種不同口味的披薩進行改良，「JLIN Pizza」就此誕生。

對於Square pie Guys來說，與林書豪的合作無疑增加了餐廳的曝光度。而「JLIN Pizza」的5%銷售額，將捐贈給林書豪挑選的三家慈善機構。

值得一提的是，這家披薩店下個月將會在奧克蘭開設第一家分店，「JLIN Pizza」也在菜單之中。

林書豪與舊金山披薩店推出限定「JLIN Pizza」。（取材自YouTube）
林書豪與舊金山披薩店推出限定「JLIN Pizza」。（取材自YouTube）

林書豪 義大利 舊金山

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