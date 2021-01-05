「進擊的巨人」4月推出完結篇 結束11年半連載

日本暢銷漫畫「進擊的巨人」將在4月9日推出完結篇，結束長達11年半的連載。（圖取自週刊少年Magazine官方網頁shonenmagazine.com）

日本 暢銷漫畫「進擊的巨人」將在4月9日推出完結篇，結束長達11年半的連載。這部漫畫發行量全球累計已突破1億本。

日本大出版社講談社今天表示，本月8日「進擊的巨人」發行第33集，下一集（第34集）將是完結篇，預定在4月9日發行的「別冊少年Magazine 5月號」刊載。單行本漫畫最後一集預定6月9日上市，將就此結束自2009年9月以來，長達11年半的連載。

「進擊的巨人」作者諫山創發表聲明寫道：「8年前就說過再3年要結束連載，這次真的應可結束了。雖然連載時間變長，但大家還能陪到最後，讓我感到很榮幸。」

他說，並沒有編輯部要求他加長劇情的說法，反而是他被催促「到底何時完結」，現在總算可以結束了。希望讀者能覺得「一直捧場至今，實在太好了」，他會努力到最後。

「進擊的巨人」是諫山創首部連載漫畫，描述人類生活在被「巨人」支配的恐怖世界中，為了躲避巨人的攻擊，只能生活在高牆內，故事隨著嚮往自由世界的少年與巨人戰鬥而展開。

「進擊的巨人」自別冊少年Magazine創刊號（2009 年10月號）開始連載，至今單行本發行到32集，發行量全球累計突破1億本。2013年起改編成動畫，去年12月開始播放最後一季，預定同步在4月結束播送。2015年改編成真人版電影 ，由去年去世的男星三浦春馬主演。