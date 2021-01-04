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普亭新年演說被「斷頭」 網勸負責人：為了活命快逃！

編譯中心／綜合報導
普亭新年演說，在地方電視台的畫面只顯示普亭眼睛以下部分。（取材自mirror）
普亭新年演說，在地方電視台的畫面只顯示普亭眼睛以下部分。（取材自mirror）

俄羅斯加里寧格勒電視台Kaskad TV上周播放俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）新年演說，但是畫面只秀出普亭眼睛以下部分。

英國「鏡報」（Mirror）報導，Kaskad TV在「斷頭」事件後沒有向普亭致歉，但在一份公開聲明表示將「懲罰」負責該業務的員工。

報導指出，今年普亭年度演說跟往年一樣是在1月1日午夜前幾分鐘在當地11個時區電視台放送。加里寧格勒震驚的觀眾看到電視台的「斷頭」畫面後，將影像放到社群平台後引發熱烈討論。

有網友笑說：「畢竟普亭是國家安全委員會（KGB）特務人員，沒有人能輕易看到他的全臉。」另一位網友則稱看不到普亭的臉沒關係，「反正臉上只有肉毒桿菌。」還有網友讚Kaskad TV「超級帶種」。

Kaskad TV工作人員稍後發現了錯誤，立刻以音樂取代電視及網路的「斷頭」演說畫面，Kaskad TV經營者也出面澄清錯誤畫面是廣播室的技術問題，並強調會立刻調查事件始末並懲處相關人員。

網友Cabbagio認為自己如果是負責的人員，「一定會遠離窗邊以免遭遇不測。」網友Why me也勸負責人員，「為了活命快逃啊！」

普亭 俄羅斯 社群

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