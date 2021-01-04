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水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

聯合新聞網 / 綜合報導
水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。(Photo by Yuxiang Zhang on Unsplash)
水餃方便料理深受不少人喜愛，但在選擇口味上要注意，免得卡路里超標。示意圖。(Photo by Yuxiang Zhang on Unsplash)

水餃方便料理、口味多元，也能加入其它食材做創意變化，因此深受不少人喜愛，但你知道「這口味」的水餃吃四顆等於一碗飯的熱量嗎？營養師高敏敏在臉書揭曉水餃熱量排行榜，「卡路里冠軍」讓許多人跌破眼鏡。

高敏敏發文表示，「水餃象徵元寶，接下來的日子絕對少不了它，但你以為水餃是水煮的熱量就很低嗎？事實上只要吃錯餃子，一不小心就踏進肥胖地雷的圈套」。對此，高敏敏舉出市售12種口味的水餃，依碳水化合物、蛋白質、脂肪，製作一份熱量排行榜。

熱量第1名至12名分別是「韭菜、香菇芋泥、韓式辣味、韭菜鮮蝦、韭黃豬肉、咖哩、高麗菜鮮蝦、高麗菜鮮肉、玉米、干貝、鮮蝦、蔬菜」，其中最常見的韭菜一顆竟有69大卡、韓式辣味56大卡、咖哩53大卡、蔬菜最低僅有35.9大卡。高敏敏提到，「吃10顆就是一個便當的熱量，可能還有營養不均的問題，搭配一盤醬油、烏醋鈉含量破千毫克！」

為了讓大家吃得開心又不怕胖，營養師提出4點建議：

1.水餃選擇純海鮮的餡料優於肥絞肉

2.男生一餐吃10顆、女生8顆內為佳

3.喝湯避免勾芡的酸辣湯和濃湯

4.最好不要沾醬

如果是自己動手包餃子，選擇瘦的後腿肉混合多汁的蔬菜，像是絲瓜、香菇也能創造爆汁口感，少了油脂多了纖維，吃起來更健康均衡。

貼文一出，網友留言回應，「我最愛的韭菜熱量竟然最高」、「天啊！還以為水餃很清淡」、「已經很久不敢吃了」、「怎麼辦，正在吃20顆韭菜水餃」、「做人好累，吃什麼熱量都高」。

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