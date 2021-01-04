BBC自然紀錄片完美星球 揭露地球角落秘辛

英國BBC星球系列紀錄片「完美星球」，耗時4年製作，走遍6大洲、31國，坦尚尼亞的納特龍湖是水上毒性最高、腐蝕性最強的水源之一，位置偏僻，拍攝非洲紅鶴繁育盛況時，對後勤作業和拍攝人員都是考驗。（BBC Studio提供）中央社

英國 BBC星球系列紀錄片「完美星球」，耗時4年製作，走遍6大洲、31國，揭開地球角落秘辛，拍攝時曾遭遇6次火山噴發 。自然科學家大衛艾登堡也盼藉由作品讓人類反思地球的可貴。

影片來源：youtube/ BBC

「完美星球」（A Perfect Planet）全系列共有5集，前4集分別探索「火山」、「太陽」、「氣候」及「海洋」等4大自然力量，最後一集則以新興力量「人類」所帶來的重大影響劃下句點，並由94歲英國國寶級自然紀錄片之父大衛艾登堡（David Attenborough）擔任旁白主持人。

英國BBC星球系列紀錄片「完美星球」（A Perfect Planet）全系列共有5集，並由94歲英國國寶級自然紀錄片之父大衛艾登堡（David Attenborough）擔任旁白主持人。（BBC Studio提供）中央社

「完美星球」拍攝時間超過1113天，累積3000多小時原始鏡頭，走遍世界各地，從被印度季風浸濕的土地到夏威夷火山火 紅色的陡峭斜坡，也從巴哈馬的潮汐島到埃爾斯米爾島的冰凍荒原。

鏡頭也捕捉到人類從未拍攝過的動物行為，包含烏翅真鯊在蜥蜴島沖上沙灘捕捉小魚、火焰烏賊覓食交配、白狼在極地夜晚捕獵麝牛、巨大的尼羅鱷爬上河岸捕捉飲水的奎利亞雀和洋紅蜂虎。

系列製作人休．科爾迪（Huw Cordey）透露，由於拍攝技術的進步，本回作品比過去有所突破，內容新穎，還能以前所未有的方式拍攝動物，但也承擔更多風險。他舉例，在坦尚尼亞的納特龍湖拍攝5年一次的非洲紅鶴繁育盛況時，納特龍湖是水上毒性最高、腐蝕性最強的水源之一，位置偏僻，拍攝任務對後勤作業和拍攝人員都是考驗。

科爾迪也驕傲分享，在第一集「火山」中出現，以吸食海鳥鮮血解渴的吸血地雀，在2018年才被正式認證為新物種，牠們生活在東太平洋上非常偏僻的加拉帕戈斯群島，在過去30年，這種珍貴動物只被拍攝過3次。

科爾迪指出，人類活動正在威脅地球，科學家認為目前已進入一個全新的地質時代「人類世」。2.5億年前，由火山活動引起的大氣變化導致地球歷史上最大規模的物種滅絕，現在人類也成為新型「超級火山」。

科爾迪表示，每年人類活動釋放的含碳物質比地球上所有火山的總和多60倍。這種氣體正在破壞天氣系統，將招致災難性後果，不僅影響人類，也影響到地球生物多樣性，現今物種滅絕的速度比正常時期快1000倍，許多科學家更認為目前地球處在第6次物種大滅絕中。

艾登堡也說：「我們的星球生意盎然，在宇宙中絕無僅有，然而現在具有主導性的新力量正在改變地球的面貌，那就是人類，為了保護這顆完美星球，人類必須確保自己的影響是有益的。」