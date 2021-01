夏威夷突現「藍色UFO」 目擊者狂追5公里沉入海洋

夏威夷 近日傳出有民眾在夜空之中看到藍色的不明飛行物UFO,一個藍色的棒狀物在夜空中快速的飛行,甚至有民眾追著它5公里之遠,最後親眼目睹它沉落在海洋中,這個神祕的飛行物究竟是什麼不得而知。

上周12月29日晚間8點多左右,夏威夷歐胡島(Oʻahu)有許多民眾都看到夜空中出現神秘的藍色飛行物,不少民眾拿起手機 拍攝這個神祕的飛行物,當地警方也接到不少報案電話。

Hawaii - An unidentified flying object spotted in the evening sky over Leeward Oahu prompted witnesses to call 911. Multiple witnesses reported seeing a large blue object fall out of the sky and into the ocean.#Hawaii #UFO pic.twitter.com/hvdry0zyN0