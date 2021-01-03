明州女翻玩「米粒畫」 最美成品只能存在一瞬間

瑪麗亞林恩創作的米粒藝術。（取材自Instagram）

明尼蘇達州一名女子瑪麗亞林恩（Maria Lynn）近來因她的「米粒藝術」在社群 平台上走紅，她用染色後的米粒排在一塊板子上，並在往上翻起木板後，米粒飛上空中的那一剎那才會顯示圖案，而隨著米粒落下後，圖案當然已消失殆盡，完美詮釋了「剎那即永恆」的藝術。

瑪麗亞林恩一開始是在TikTok上傳她的「米粒藝術」作品，她的第一幅作品是把米粒排成明州地圖的模樣，還沒有什麼上色，獲得了2萬5000多的點閱數。

第二幅作品她提高了難度，排出了MLB明尼蘇達雙城隊的隊徽，隨著翻動板子的瞬間，騰空的紅、白米粒完美在空中呈現隊徽。這一次瑪麗亞獲得了520萬的點閱數。之後，她也做了NFL明尼蘇達維京人隊的隊徽，這次顏色有黃色、白色和藍色，難度越來越高。

之後她也創作了卡通「海綿寶寶」、「派大星」、「小熊維尼」等圖案，漫威英雄「美國 隊長」的盾牌也難不倒她，之後她也把她的作品上傳到Instagram等平台與大家分享。

影片在網上流傳走紅後，瑪麗亞也製作教學影片，教大家如何製作米粒藝術畫，她強調，在板子上排圖案的時候，必須與成品「顛倒」，之後在鏡頭前才會是正的；在錄影時也必須用慢動作特效，否則圖案會一閃即逝。