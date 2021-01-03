就是愛她？蘇菲瑪索蟬聯「法國人最喜歡的女性名人」

蘇菲瑪索年過50依舊美豔。圖／摘自Instagram

籠罩在新冠肺炎疫情 之下的法國，過去一年的娛樂事業也受到頗大衝擊，戲院亦曾經封閉停業，但民眾的喜好似乎沒太多變化，根據當地媒體報導，去年最受喜愛的名人，男性仍是音樂教父尚賈克高德曼，女性仍是影壇女神蘇菲瑪索，兩個人都不是第一次奪冠。

蘇菲瑪索連續第2年成為最受法國人歡迎的女性名人。圖／路透資料照片

在2020年，尚賈克高德曼除了出首歌外幾乎沒任何作品，而蘇菲也同樣沒有推出任何新片，卻仍然受到法國民眾的熱烈喜愛，當地媒體人解讀：也許我們真的比較長情吧？其實在法語樂界有殿堂級地位的尚賈克，已經是第10次登上最受喜愛男性名人榜，也不是首度拿下冠軍，藝壇聲勢罕有匹敵。2020年其他最受歡迎的男性名人還有「逆轉人生」黑人影帝歐馬希（亞軍）、尚雷諾（第5名）、楊波貝蒙（第6名）等著名影星。

法語音樂殿堂級巨星尚賈克高德曼是法國人最喜愛的男性名人。圖／摘自facebook

蘇菲瑪索則連續第2年穩坐女性最受歡迎名人榜首，在她之下台灣 觀眾最熟悉的應是排第5名的影后瑪莉詠柯蒂亞，其他台灣知名的法國女星幾乎都無緣上榜，更顯得蘇菲魅力非凡。2020年剛好也是蘇菲的成名作「第一次接觸」在法國推出的40周年慶，昔日片中亮眼至極的美少女，在40年後依舊美豔奪目，也許就是這樣跨越時光的丰采，才會讓蘇菲始終備受喜愛。