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英雄只是表面風光？羅伯派汀森快被「蝙蝠俠」導演逼瘋

記者蘇詠智／綜合報導
羅伯派汀森主演超級英雄大片被折磨地很痛苦。路透資料照片
羅伯派汀森主演超級英雄大片被折磨地很痛苦。路透資料照片

能夠成為超級英雄片主角，是無數演員搶破頭都要爭取的機會，但真正雀屏中選，才會知道滋味未必如想像中美好。根據英國「太陽報」最新報導，去年因「天能」搶眼表現贏得不少觀眾喜愛的羅伯派汀森，快要被新版「蝙蝠俠」影片導演麥特李維逼瘋，該片進度緩慢，還需要再補戲，一切只因麥特的控制狂作祟，以及不容任何差池的完美主義。

演員在片場的情緒蘊釀，往往只能給予幾次的精準表演，之後要再培養就很耗費心神，因此導演若是一再喊卡、要求重來，有人真的會發脾氣。傑克葛倫霍就在拍攝「索命黃道帶」時對不停要他再來一次的導演大衛芬奇火冒三丈，彼此鬧得無法再共事，在娛樂圈人盡皆知，而麥特李維也是這種控制欲強烈，又要求完美的恐怖導演。

「太陽報」報導，羅伯派汀森被麥特李維弄得快要崩潰，常常一個鏡頭來上50次，偏偏蝙蝠裝厚重、穿來也不見得舒服，讓他更顯得心力交瘁，而麥特又很專注在一些小細節上，小小的不符合己意就要再重來，讓進度更緩慢。

之前羅伯新冠肺炎檢測陽性，「蝙蝠俠」不得不停工，等他隔離期滿，又有工作人員被感染，再度要停工。讓拍此片成為一種折磨。消息人士指麥特雖然早就拍過「猩球崛起」系列影片，不是第一次接手大成本商業片，偏偏拍「蝙蝠俠」壓力遠超過拍「猩球」系列，使其完美主義變本加厲，讓身為最重要主角的羅伯更受煎熬。

麥特李維拍攝「蝙蝠俠」的求好心切讓演員很煎熬。取材自推特
麥特李維拍攝「蝙蝠俠」的求好心切讓演員很煎熬。取材自推特

導演 檢測 英國

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