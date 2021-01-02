走過二戰95歲老奶奶 親手縫1700個口罩分送

在養老院的高齡95 麥瑞安‧路克，自二戰期間就貢獻國家。(美聯社)

新冠疫情 下，各地都有無名英雄；其中，高齡95、住在俄亥俄州 老人公寓的麥瑞安‧路克(Miriam Looker)自疫情伊始，就響應在俄州當家醫的繼子呼籲，每天縫製十個口罩。疫情至今，路克親手縫製的口罩已逾1700多個，全數分送給繼子診所病患、老人公寓社區居民、教堂、學校和臨終關懷團體。

11月，路克縫了大約1000多個口罩時，曾不得不為了對抗類似新冠肺炎症狀，停下來休息一陣子。她說，那時她猜想「輪到我了」；但當時筋疲力竭的她，在小睡多日後，覺得自己再度生氣勃勃，並重新開始縫口罩的「慈善活兒」：晚上裁剪圖案、邊看新聞邊縫褶，次日再加上鬆緊帶。

路克說：「當不想看書、覺得正在發生的事很煩人時，就可以縫口罩。我覺得縫口罩很有意思，就這麼一直縫下去。」

路克估計自己已做了約1700個口罩，略多於老人公寓裡另一位縫了1300個口罩的老人家。

這不是路克第一次用布料挽救生命；1943年，她在西維吉尼亞州 家鄉格倫維爾聖學院(Glenville St. College)讀書時，曾響應軍方招募女性於戰時效命。那年她接受夏令培訓後，被派到Wright Field空軍基地(現在名為Wright-Patterson Air Force Base)擔任降落傘測試員，負責觀察紀錄傘兵跳傘和空降時間，檢查降落傘是否破損。

她的繼子、家庭醫生林斯科特(Joseph Linscott)貼切形容：「她就像二次大戰的鉚釘女工(Rosie the Riveter)，從縫被子改成縫口罩；一夕之間轉換裝配生產線。」

路克在軍中與她第一任丈夫、傘兵教練德爾伯特·福特(Delbert Ford)相遇。戰後兩人搬到威斯康辛州撫養了四名子女。路克60歲時，在邁爾斯堡(Fort Myers)愛迪生初級學院(現為佛羅里達西南州立學院)獲得兩年制電腦科學學位。她不排除完成四年制學位的可能性；她說：「我在考慮這件事。」

路克平日花時間拼布、猜字謎，關注政治事務和玩賓果遊戲，也常與兒孫視訊、玩拼圖和查看電子郵件。她將長壽之道歸因於父母也長壽和「每天吃水果」。

面對有人不想戴口罩或懷疑口罩功效，路克說：「如果戴口罩對其他人有幫助，你就該這麼做。」