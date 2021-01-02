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廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

記者劉小川／台北報導
有好的照明，才能讓使用者更安全。圖／摘自pexels
有好的照明，才能讓使用者更安全。圖／摘自pexels

廚房是家中風水的財庫，更是掌管家人的脾胃。整修上要花更多的心思打點，細節更是不能馬虎，裝修業者統計以下7點，在廚房裝修上容易遇到的狀況跟裝修小技巧，搞懂才能讓廚房使用起來順手又順心。

一、選擇好清潔的櫥櫃門板

在挑選門板上，為了與室內裝修有呼應，在顏色、材質有著不同的變化。但為了讓廚房使用的時間更長久，建議挑選廚房的櫥櫃門板，盡量使用簡單、不複雜、不雕花、光滑烤漆面、壓克力板，較易清潔，畢竟廚房是最多油煙的地方。

二、廚房的插座夠多夠用

由於管線需要隱藏，所以在裝修前就必須考慮清楚放置的位置。在插座的安置上，也不是隨意地擺放或有放就好，要裝對位置好比說櫥櫃內、水槽下、防濺板（不靠近有水處）等，不僅在使用時方便，也不會造成在使用者上礙手礙腳的問題。

三、水龍頭可購買可延伸抽拉式的水龍頭

廚房水槽可裝抽拉式的水龍頭，可方便清洗水槽及杯杯盤盤。假設裝固定型的水龍頭，在清洗流理台時，就有更多的不方便加上清潔困難度增加，建議可以在裝修的時候加裝。

四、廚房照明要夠

在廚房不要安裝氣氛燈，因為在廚房工作的人，需要足夠的照明，如切菜、料理魚等都需要，以白色燈光為佳，還能裝幾盞感應燈，這樣臨時要到廚房才不會有危險的發生。

五、對的電器讓廚房變天堂

廚房電器是最密集擺放於廚房的，有洗碗機、烘碗機、烤箱、水波爐、氣炸鍋、冰箱、果汁機等，挑選電器上，有方便開啟的置納空間再買，雖然插座夠用，也不要讓廚房變成隱形的危險地帶。

六、廚房要有止滑的道具或選擇防滑磁磚

湯湯水水的廚房，無論在洗碗、切菜、烹調時，都會不小心把水濺出，機動性高的廚房使用者，忙進忙出的準備菜、出菜踩在沾了水的地板很可能一不小心就會滑倒，所以在止滑裝修要細心且講求安全，若沒考慮防滑磁磚，建議可以鋪上止滑腳踏墊。

七、廚房門可選擇軌道式滑門

在廚房端出菜的那刻，軌道式滑門就盡到了安全的責任，因為不知道門後方是否剛好有人要進出，可能因此導致被撞倒的可能性，手裡還端著熱騰騰的菜。選擇拉門還能節省空間、又美觀。

足夠的插座就能在廚房使用上更方便。圖／摘自pexels
足夠的插座就能在廚房使用上更方便。圖／摘自pexels
簡潔明亮的廚房，還考慮到廚櫃門板採用容易清潔的材質。圖／摘自pexels
簡潔明亮的廚房，還考慮到廚櫃門板採用容易清潔的材質。圖／摘自pexels
廚房端出菜的那刻軌道式滑門就盡到了安全的責任。圖／摘自pexels
廚房端出菜的那刻軌道式滑門就盡到了安全的責任。圖／摘自pexels

中風

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