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冬天洗澡太舒服！避開皮膚乾癢注意4件事 要天天洗嗎？

記者劉小川／台北報導
冬天想洗熱水澡前，有些事情要注意。圖／摘自Pelexs
冬天想洗熱水澡前，有些事情要注意。圖／摘自Pelexs

冬天氣溫低，甚至陰雨綿綿，讓許多人回到家，就想沖個舒心的熱水澡，但寒冷的冬季適合天天洗澡嗎？天天洗澡又有什麼狀況會發生？皮膚科醫師就提出建議。

醫師提醒，熱水澡雖然洗起來非常療癒，但在寒冷的冬天，經常洗澡或洗過熱的水，有可能會破壞肌膚的皮脂膜，引起肌膚乾燥、乾癢等症狀。那麼冬天該多久洗一次澡？其實沒有特意規定要多久洗一次澡才能保護肌膚，嚴格說每個人的肌膚狀態並不相同，需要根據每個人的生活作息跟規律來評斷，例如：運動、工作、年齡、新陳代謝速度、外在環境因素等來判定。

冬天洗澡需注意4件事：

一、洗澡也有先後順序

建議可以先洗臉再洗澡。因為在剛要洗澡的時候，大部分的血液會流向五臟六腑和頭部。先洗臉後再洗淨身體最後再洗頭，才能避免皮膚的毛孔阻塞。

二、不要用力搓洗

皮膚上有皮脂膜與角質層，能夠保護肌膚不受外界的物質給侵害，所以用力搓洗可能會造成皮脂膜與角質層受損，肌膚四季乾燥的原因可能由此而來。建議可以使用海綿清清擦洗，較厚角質層的部位，如膝蓋、手肘再加強力道便可。

三、不需要擠壓過多的沐浴露

大多沐浴露屬偏鹼性，如果接觸皮膚的時間較長，可能會使得肌膚吸收較多的化學物質，甚至在皮下組織中殘留，就會出現皮膚乾燥或過敏性皮膚炎的症狀。建議只需要10元硬幣大小的量即可，搭配著洗澡巾增加沐浴露的起泡輔助。

四、空腹或剛吃飽不要去洗澡

不建議空腹洗澡，主因是洗澡會消耗身體的能量，體內能量供給由血液中的葡萄糖供給，所以在空腹洗澡，可能會造成血糖過低，此時洗澡算是高危險性，有可能會造成心跳加速、頭暈、虛脫等症狀。

剛吃飽不建議洗澡的原因，主要是剛吃飽時，血液會流向腸胃道來幫助吸收，但飯後立即洗澡，會使血液流向四肢與皮膚影響了腸胃道消化，久而久之腸胃疾病就會找上身。

冬天洗澡，讓人感覺很舒服。圖／摘自Pelexs
冬天洗澡，讓人感覺很舒服。圖／摘自Pelexs
冬天洗澡，先從臉部開始。圖／摘自Pelexs
冬天洗澡，先從臉部開始。圖／摘自Pelexs
剛吃飽飯不要洗澡。圖／摘自Pelexs
剛吃飽飯不要洗澡。圖／摘自Pelexs

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