神祕金屬巨柱 跨年夜現蹤加拿大多倫多湖岸

神祕金屬巨柱12月31日時現蹤加拿大多倫多湖岸。（取材自reddit）

美國猶他州 沙漠、荷蘭荒地、波蘭華沙和羅馬尼亞山丘先前陸續出現一根謎樣的金屬巨柱，如今類似的金屬柱也出現在加拿大多倫多一處湖岸，引發當地居民熱議。

加拿大媒體報導，這根高4公尺、看似空心的金屬柱，於跨年夜這天出現在多倫多安大略湖（Lake Ontario）湖岸。

溫哥華和溫尼伯市（Winnipeg）日前也通報出現類似金屬柱。

部分網友表示這根金屬柱要嘛是街頭裝置藝術、要嘛是外星人遺留物品，不然就是即將上映電影的宣傳手法。當地居民興奮不已，渴望能一窺神祕金屬柱的真面目。

現在正值2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 期間，加國政府下令實施封鎖令以減緩疫情擴散，不少民眾擔心，金屬柱現蹤的亨伯灣岸（Humber Bay Shores）鄰區會湧入大批人潮，違反公衛官員籲請民眾留在家中的請求。

金屬柱陸續在全球各地出現後又消失，目前為止無人出面宣稱為其所為。

到了今天早上，多倫多金屬柱已被人噴上紅色油漆破壞。

猶他州去年11月出現第一根神祕巨柱的消息一出，立刻登上全球各大媒體版面，許多人指出這個物體和周遭環境，與已故美國名導史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）經典科幻片「2001太空漫遊」（2001: A Space Odyssey）的知名場景類似。