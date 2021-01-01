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寒流急凍 醫師提醒溫差大威脅心血管病患安全

記者江良誠／南投報導
天氣急凍，南投醫院提醒心血管疾病患者和長者外出注意保暖，避免待在溫差大的環境。記者江良誠／攝影
天氣急凍，南投醫院提醒心血管疾病患者和長者外出注意保暖，避免待在溫差大的環境。記者江良誠／攝影

這幾天寒流籠罩，全台溫度驟降，氣溫低於10度以下，體感溫度甚至更低，溫差大容易造成心臟血管疾病惡化，南投醫院提醒民眾，尤其是心血管疾病患者注意保暖，避免待在溫差大環境，運動也要調整強度，避免身體無法負荷，發生憾事。

南投醫院心導管中心主任嚴元鴻說，血管會因為溫差產生反覆舒張與收縮，血管收縮導致阻力上升，如果又產生冠狀動脈狹窄，心臟得不到需要的氧氣，就會產生心絞痛。強烈的血管急遽收縮，可能會讓原本就狹窄的冠狀動脈血管壁上的脂肪斑塊破裂，產生超急性的血栓反應與血管阻塞，導致急性心肌梗塞與心肌壞死，危及生命安全。

心臟衰竭是另一個常見氣溫下降而惡化的疾病。冬季因排汗減少而引起的水分滯留會惡化心臟衰竭，聚積在體內的水份需要良好的運輸到腎臟才可以成功排除，但因為心衰竭而減少的水份運輸能力使得腎臟無法順利排出水份，進一步惡化了心衰竭病患下肢水腫與肺水腫。

嚴元鴻說，心衰竭病患必須非常小心冬季進補，傳統進補大多是高鈉重鹹的鍋物料理，會增加體內鈉含量，進一步導致腎臟的水份回收與體內的水滯留，惡化心衰竭症狀。

如果家中長輩習慣清晨出門運動，也要注意保暖是否足夠，嚴禁頻繁出入溫差大的環境。每日量測體重對於心衰竭病患的水份控制十分重要，並注意長輩是否有下肢水腫或是端坐呼吸症狀，對急性肺水腫也可以早期發現、早期治療的功效。若有長期服用藥物務必要定時使用，若家中長者有異常的胸悶氣促症狀，也應請醫師進一步追蹤診治。

心血管疾病

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