驚見「藕中藕」！10年蔬果店員工：第一看到
日本一名從事蔬果業超過10年的網友日前在整理蔬果時，驚奇發現一顆蓮藕切開後竟還暗藏一顆形狀完整的小蓮藕，他將照片分享到網路後，讓許多人看了相當震驚，紛紛直呼「密集恐懼症發作了！」而這張照片也在日本推特界掀起話題。
日本網友在推特發文貼出一張照片，日前他切開一顆蓮藕時，意外發現這顆蓮藕的孔洞結構中竟還藏有另一顆結構完整的小蓮藕，讓他看了忍不住驚呼「我從事蔬果行業10年了，還是第一次見到蓮藕裡長蓮藕」。
照片曝光後引起大批網友熱議，大家看了都相當震驚，紛紛轉傳分享，「看起來就像是俄羅斯娃娃」、「我的密集恐懼症發作了」、「蓮藕懷孕了！」，也有另一名擁有數10年蔬果業資歷的網友表示，「我到現在也只看過一次」，而這張照片一度登上日本推特熱門排行榜首位，震驚許多日本網友。
青果で10年働いてるけどレンコンの中にレンコンが入ってるレンコン初めて見た— 劇的な天パーサザエ (@HairSazaesan) December 20, 2020
しかもちゃんと形もできてるし pic.twitter.com/sLETTHNBRs
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