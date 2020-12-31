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最冷的一天！北海道零下30°C 在地人：手指要凍碎了

編譯中心／綜合報導
沾水毛巾在室外很快結凍。(取材自ウェザーニューズ)
沾水毛巾在室外很快結凍。(取材自ウェザーニューズ)

這個冬天寒流肆虐東亞，許多地方都出現超低氣溫，讓不少人出門在外冷得直發抖。就連一向寒冷的日本北海道，都出現連在地人都受不了的極端低溫

根據日本媒體「ウェザーニューズ」報導，今日(31)清晨北海道受到天氣，以及地面上「輻射冷卻」效應影響，使得各地出現異常的低溫。其中幌加内、朱鞠内、江丹別、和寒、幌糠五處，更在清晨測到氣溫低於零下30度，是2020年以來最多處。且預計在31日內，北海道各地都會進入不到0度的寒冬。

面對這個罕見的極寒氣候，網友們紛紛表示：「都有『猛暑日』了，也可以定義一下什麼是『猛寒日』」、「我4年前攝影時碰過零下28度，那時即使戴手套手也沒有知覺」、「難道是因為去年年終異常溫暖，所以今年年終變成異常寒冷嗎」、「之前零下17度身體就已經痛到不行了，到零下20度覺得會死人吧」。

甚至連北海道當地人，都覺得這冬天冷得不尋常，表示：「我住北海道，零下20度還碰過幾次，零下30度可說幾乎沒有」、「住札幌旁邊，倒個垃圾都覺得手指要凍碎了」、「住了18年的旭川，小學時因為太冷學校放假過幾次，不過這個溫度也是很少見啊」、「零下20度差不多十年才一次，零下30度真的要嚴防耳鼻手指被凍碎」。

圖為本月24日冰雪覆蓋的北海道。(美聯社)
圖為本月24日冰雪覆蓋的北海道。(美聯社)

低溫 日本 攝影

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