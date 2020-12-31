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殖民火星第一步？NASA探測器明年登陸 挑戰製氧實驗

編譯周辰陽／綜合報導
美國航太總署毅力號探測車登陸火星概念圖。(路透)
美國航太總署毅力號探測車登陸火星概念圖。(路透)

美國航太總署（NASA）希望十年後太空人就能登陸火星，但人類想在另一個星球殖民，該如何解決供氧的問題？

首先，遠從地球載運氧氣和燃料過去並不可行，必須想辦法在火星上自給自足。由於火星大氣有96%是二氧化碳，因此NASA的對策是運用一種實驗裝置，就像地球上的樹行光合作用，將二氧化碳轉化為氧氣。

NASA今年7月底發射探測器「毅力號」，預計明年2月18日就會登陸火星。除了繼續勘查火星地形，毅力號還肩負一項特殊任務，就是要在這顆紅色行星上進行製造氧氣的實驗，利用一個體積小如烤麵包機、名為MOXIE的裝置。

除了MOXIE之外，聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）近日也提出另一種製氧方法，就是利用火星地下湖存有的大量鹽水，電解分離出氫和氧。

對此，MOXIE計畫主持人赫克特（Michael Hecht）指出，水的電解有朝一日會在火星的燃料生產扮演重要角色，但「空氣無處不在，從中提取氧氣相對容易，不必去挖什麼東西出來，才被我們當成最初的目標」。

科技大亨馬斯克對於解決火星大氣問題也有一個大膽的想法：在火星南北極引爆核武。

NASA 美國 太空

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