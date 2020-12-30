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空姐變巫女！日航空業者沒生意 員工賣家電、送貨

編譯中心 / 綜合報導
由於業績始終不見起色，航空公司只好派遣旗下員工至神社當巫女打工。(取材自YOUTUBE)
由於業績始終不見起色，航空公司只好派遣旗下員工至神社當巫女打工。(取材自YOUTUBE)

新冠肺炎疫情肆虐全球，特別在第三波疫情爆發下，許多本來期待能就此復甦的旅遊相關業者，都碰到了更加嚴峻的考驗。最近就傳出日本航空公司，因為生意實在太差，只好把旗下空服員租借給知名神社，勉強讓他們能夠暫時有份工作能做。

根據日本媒體「西日本新聞」報導，在日本航空擔任地勤的立山佳奈，過去曾有在加拿大留學的經驗。後來她靠著優異的外語能力，於今年4月成功錄取為日本航空的成員。然而時機不巧，受到疫情影響，第一個月就因為日本的「緊急事態宣言」而延後了上班時程，直到5月才總算開始工作。

然而疫情仍不見趨緩的情況下，機場生意冷冷清清，甚至到了年底還爆發出了第三波疫情。虧損嚴重的航空業者，只好和位於福岡縣，被登錄為「世界遺產」的神社「宗像大社」簽約，將派遣閒散的旗下員工到那當巫女打工，維持收入。

由於對航空公司職員而言，業績已慘澹到有工作就能偷笑的狀況，因此當公司內部徵選要派遣給神社的人員時，有超過100人表示有意願參加。最後，航空公司挑了包括立山在內的31人，讓她們先到神社參加研習，新年期間換上巫女服，服務參拜的民眾。

而這起航空公司的派遣案例，也不是僅此一齣。報導指出，許多面臨巨大虧損的航空公司，近來常將旗下的人員派往家電行、客服中心、物流業工作，藉此維持基本開銷。只是在疫情蔓延下，空姐空少們想回到本來的崗位上，恐怕還得再等一等。

擔任地勤時的立山佳奈。(取材自西日本新聞)
擔任地勤時的立山佳奈。(取材自西日本新聞)

疫情 日本 機場

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