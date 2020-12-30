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寒流來襲 中醫師教民眾保暖抗寒秘訣

記者余采瀅／台中報導
帽子與圍巾搭配使用，對體弱的長輩更顯重要。圖／台中慈濟醫院提供
帽子與圍巾搭配使用，對體弱的長輩更顯重要。圖／台中慈濟醫院提供

寒流來襲，台灣台中慈濟醫院中醫師王嘉涵指出，冬至過後代表嚴冬來臨，一波波冷氣團來襲，將持續到1月底大寒後才會緩解，建議衣著穿著「背宜常暖」、「胸宜常護」，外出時應注意足部保暖，維持身體氣血暢通，才能面對凜冽氣候，遠離疾病。

王嘉涵指出，禦寒穿著建議可在外套內多加件背心，以溫暖經絡、強化抵抗力。此外，任督二脈亦行走於脖子與頭部，抗寒時不可忽略；帽子與圍巾搭配使用，對體弱的長輩更顯重要。

除了胸背之外，王嘉涵說，外出時應注意足部保暖，務必穿襪、穿包鞋；在家時也可使用溫水泡腳、按摩足底，或搭配中藥足浴包泡腳。

藥師胡仁珍表示，中藥足浴包製作很簡單，用滷包棉布袋裝入艾葉三錢、桂枝三錢、乾薑兩錢、紅花兩錢，包好綁緊後，加上巴掌大的生薑拍打後加入1500至2000CC水熬煮20分鐘，再把藥汁用溫水調和至40度左右手掌可接受的溫度，裝入水桶或足浴機泡至小腿肚之上15分鐘，就可以溫熱下肢穴道，活絡氣血，溫暖全身。

穿著之外，王嘉涵也給了飲食建議，他說，多數人喜歡天冷進補，但並不是每個人都適合藥膳補養，如果正在感冒、喉嚨乾痛、傷口發炎、血糖血壓不穩定，還有兒童，都建議暫時不要進補。排除不能進補人士的其他人，如果進補後出現口乾舌燥、大便秘結、冒痘痘、夜難眠的情況，就表示溫補太過應立即停止。而正在坐月子的產婦，進補時要特別注意藥膳中酒的使用，建議不加酒一同烹煮，避免乳汁中含有酒精，影響到新生兒的腦部發育。

王嘉涵提醒，小兒與年長長輩是身體較脆弱的族群，冬日照護必須更加小心。小兒保暖不需要過多厚重衣物，長輩與糖尿病人泡腳時，要特別注意溫度掌控，避免燙傷。胡仁珍也提醒，足浴過程中如果有頭暈不適症狀應立即停止，完成足浴也要趕緊擦乾雙足，穿上襪子保暖，才不會受風寒。

台灣 血壓 糖尿病

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